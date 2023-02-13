"Укрзализныця" расширяет сотрудничество с железной дорогой Молдовы — Finance.ua
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"Укрзализныця" расширяет сотрудничество с железной дорогой Молдовы

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Представители железных дорог Украины и Республики Молдова в ходе встречи договорились о расширении сотрудничества на ближайшие три года.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, начиная с 24 февраля 2022 года, через пограничные переходы с Молдовой железнодорожным транспортом было экспортировано 397 тыс. тонн украинского зерна и импортировано 363,6 тыс. тонн нефтепродуктов.
В целом показатели экспорта выросли в 1,5 раза, до 1247 тыс. тонн, а импорта - в 3 раза, до 492 тыс. тонн.
"С начала полномасштабной войны железная дорога Молдовы стала для нас еще более важным партнером. Наши соседи помогли нам экспортировать зерно и завозить необходимое дизтопливо. Мы стремимся и дальше углублять отношения и сотрудничество между нашими железными дорогами", - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.
В пресс-службе также напомнили, что в начале ноября 2022 года, после 24-летнего перерыва, было возобновлено движение украинских пассажирских поездов по международному сообщению Киев — Кишинев. За три с половиной месяца им уже воспользовалось более 10 тысяч пассажиров.
По итогам встречи стороны договорились углублять сотрудничество между железными дорогами стран по увеличению объемов грузоперевозок, а также привлекать украинских специалистов к ремонту и восстановлению железнодорожной инфраструктуры Молдовы.
По материалам:
УНІАН
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