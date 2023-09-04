«Укрзализныця» повышает плату за использование полувагонов — Finance.ua
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«Укрзализныця» повышает плату за использование полувагонов

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«Укрзализныця» повышает плату за использование полувагонов
«Укрзализныця» повышает плату за использование полувагонов
АО «Укрзализныця» с сентября 2023 года повышает ставки платы за использование собственных полувагонов на 7,1% по сравнению с предыдущим месяцем — до 1,5 тыс. грн/сутки.
Об этом свидетельствуют данные на сайте филиала «Центр транспортной логистики» (ЦТЛ) АО «Укрзализныця».
Таким образом, ставки платы за использование полувагонов в сентябре будут на самом высоком уровне с апреля текущего года. Ставки платы за использование собственных окатышевозов остаются на уровне августа — 450 грн/сутки.
По данным ЦТЛ, в сентябре ставка на зерновоз вырастет до 500 грн/сутки, тогда как в августе зерновики платили за использование зерновозов 400 грн/сутки.
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Ставка платы для платформы универсальной, переоборудованной и модернизированной платформы типов 915, 968, 969 будет составлять 3,8 тыс. грн (+0% м./м.), крытого вагона — 1,49 тыс. грн (+7,2% м./м.), цементовоза — 700 грн (-16,7% м./м.).
Отметим, в августе 2023 года ставка платы за использование собственных окатышевозов АО «Укрзализныця» осталась на уровне июля — до 450 грн/сутки. Ставки платы за использование полувагонов в августе увеличились на 7,7% по сравнению с предыдущим месяцем — до 1,4 тыс. грн/сутки.
По материалам:
gmk.center
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