Укрзализныця получит от Великобритании помощь почти на £10 миллионов — Finance.ua

Укрзализныця получит от Великобритании помощь почти на £10 миллионов Сегодня 05:36 — Казна и Политика

Укрзализныця получит от Великобритании помощь почти на £10 миллионов

Британская железнодорожная компания Network Rail Infrastructure Limited передала АО «Укрзализныця» первую партию оборудования для быстрого восстановления мостов и железнодорожной инфраструктуры. В целом Украина получит помощь на почти 10 млн фунтов стерлингов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Телеграме

«Поступила помощь от британской железнодорожной компании Network Rail Infrastructure Limited при содействии Министерства транспорта Великобритании. Речь идет о необходимом сейчас оборудовании для быстрого восстановления мостов и железнодорожной инфраструктуры: 45 контейнеров с мостовой системой Acrow 700XS Rail, опорами, обшивкой тоннелей, инструментами», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что в январе украинские железнодорожники уже прошли обучающий тренинг для работы с системой Acrow 700XS Rail Bridge. В целом украинская сторона получит от британских коллег помощь почти на 10 млн фунтов стерлингов.

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Укрінформ По материалам:

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