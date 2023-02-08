Укрзализныця получит от Великобритании помощь почти на £10 миллионов — Finance.ua
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Укрзализныця получит от Великобритании помощь почти на £10 миллионов

Казна и Политика
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Укрзализныця получит от Великобритании помощь почти на £10 миллионов
Укрзализныця получит от Великобритании помощь почти на £10 миллионов
Британская железнодорожная компания Network Rail Infrastructure Limited передала АО «Укрзализныця» первую партию оборудования для быстрого восстановления мостов и железнодорожной инфраструктуры. В целом Украина получит помощь на почти 10 млн фунтов стерлингов.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Телеграме.
«Поступила помощь от британской железнодорожной компании Network Rail Infrastructure Limited при содействии Министерства транспорта Великобритании. Речь идет о необходимом сейчас оборудовании для быстрого восстановления мостов и железнодорожной инфраструктуры: 45 контейнеров с мостовой системой Acrow 700XS Rail, опорами, обшивкой тоннелей, инструментами», — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что в январе украинские железнодорожники уже прошли обучающий тренинг для работы с системой Acrow 700XS Rail Bridge. В целом украинская сторона получит от британских коллег помощь почти на 10 млн фунтов стерлингов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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