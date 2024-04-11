«Укрзализныця» получит 40 новых локомотивов от США — Finance.ua
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«Укрзализныця» получит 40 новых локомотивов от США

Фондовый рынок
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«Укрзализныця» получит 40 новых локомотивов от США
«Укрзализныця» получит 40 новых локомотивов от США
Украина заключила соглашение с Соединенными Штатами Америки о передаче Укрзализныце 40 новых локомотивов.
Об этом сообщила специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер во время совместного брифинга «Укрзализныци».
«Сегодня мы посетили вас с очень радостным сообщением о соглашении, которое позволит поставить в Украину 40 локомотивов. Мы знаем, какую большую роль железная дорога сыграла в защите Украины и украинского народа», — заявила она.
Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что эти локомотивы выдаются Украине в кредит. «Особенность этого контракта в том, что это коммерческий кредит на условиях мирного времени. Сумма более 150 млн долларов», — сказал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
По словам главы «Укрзализныци» Евгения Лященко, сейчас УЗ имеет только 29 локомотивов, которые используются в Украине ежедневно.
«Один из локомотивов был, к сожалению, уничтожен в городе Мелитополь. Но он до последнего работал и осуществлял перевозку. Поэтому дополнительные 40 локомотивов, о которых сейчас идет речь — это больше, чем удвоение потенциала. Это соглашение открывает нам уже последний шаг для того, чтобы мы завершили переговоры с производителем. И уже дошли до подписания соглашения с производителем», — сказал Лященко.
По материалам:
УНІАН
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