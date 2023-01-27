Укрзализныця ожидает более 20 миллиардов убытков в 2023 году: повысят ли тарифы — Finance.ua

Укрзализныця ожидает более 20 миллиардов убытков в 2023 году: повысят ли тарифы Сегодня 09:47 — Личные финансы

Укрзализныця ожидает более 20 миллиардов убытков в 2023 году: повысят ли тарифы

АО «Укрзализныця» по итогам 2022 года получило 10,8 миллиарда гривен чистого убытка, в этом году компания ожидает почти вдвое больше.

За предыдущий год компания, по ожидаемым данным, получила 10,8 млрд грн чистого убытка. Ущерб от пассажирских перевозок составляет 13,3 млрд грн.

В компании напомнили, что 10 млрд грн для поддержки ликвидности и бесперебойной работы отрасли «Укрзализныци» выделило государство.

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В этом году компания ожидает 20,2 млрд грн ущерба — это связано с большой социальной нагрузкой и ограничением грузоперевозок.

Согласно финансовому плану, доходы ожидаются на уровне 83,9 млрд грн, расходы — 107,9 млрд грн, EBITDA (прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений) — 8,4 млрд грн.

Также компания планирует привлечь 1,7 млрд. грн из государственного бюджета и выплатить в пользу государства 22,8 млрд грн.

Капитальные инвестиции составят 50 млрд грн, что в 4 раза больше, чем в прошлом году.

Кроме того, в 2023 году компания не планирует повышать тарифы на грузовые и пассажирские перевозки.

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