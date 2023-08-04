«Укрзализныця» ограничила каналы продажи и возврата билетов — Finance.ua

«Укрзализныця» ограничила каналы продажи и возврата билетов Сегодня 17:00

«Укрзализныця» ограничила каналы продажи и возврата билетов

«Укрзализныця» ограничила каналы продажи и возврата билетов для определенных поездов по международным направлениям.

Как сообщил автор блога «Железные магистрали» Олег Васильев на своей странице в Facebook , недавно перевозчик определил перечень поездов, на которые продажа билетов осуществляется только онлайн, а возврат — только через кассы вокзалов.

В список вошли поезда:

№ 67/68 Киев-Варшава

№ 23/24 и 19/20 Киев-Хелм

93/94 Харьков-Хелм

36/35 Одесса-Перемышль

32/31 Запорожье-Перемышль

73/74 Харьков-Перемышль

53/54 и 89/90 Киев-Перемышль

705/706 и 715/716 Киев-Перемышль

№ 351К/351Л Киев-Кишинев.

По словам эксперта, теперь, если пассажир находится за пределами Украины и по определенным причинам отменяет поездку, то вернуть электронный билет не сможет, ведь онлайн-услуга заблокирована, а представительства перевозчика на зарубежных станциях отсутствуют.

Васильев добавляет, что данные ограничения от перевозчика ставят потребителей в неравные условия, поскольку украинцы, не имеющие доступа к интернету, не могут купить билеты на международные поезда. Так же нет возможности оплатить билеты наличными.

«Указанные условия продажи/возврата билетов имеют признаки нарушения Закона о защите прав потребителей. Ст. 17 п.1 — За всеми потребителями в равной степени признается право на удовлетворение их потребностей в сфере торгового и других видов обслуживания. Установление каких-либо преимуществ, применение прямых или косвенных ограничений прав потребителей не допускается кроме случаев, предусмотренных нормативно-правовыми актами», — отметил Васильев.

В свою очередь, в «Укрзализныце» в комментарии УНИАН объяснили, что это временное ограничение в возврате билетов было введено из-за схем перекупщиков, которые скупали билеты на свое имя. Затем они эти билеты сдавали, быстро ночью покупали другие — на имя реального пассажира, и продавали такие билеты в три раза дороже официальной цены перевозчика.

Поэтому, по словам УЗ, самым быстрым и правильным решением для предотвращения этой схемы является возврат через кассу.

«Пассажир может вернуть его (билет. — Ред.) в любой кассе на территории Украины, когда он приедет. Срок давности со времени поездки — три месяца. Второе — можно делегировать эту функцию кому-то из родственников, друзей, которые могут сделать возврат на украинской кассе», — сказал УНИАН руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления «Укрзализныци» Александр Шевченко.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.