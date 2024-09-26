Укрзализныця обновит вагоны (фото) — Finance.ua

Укрзализныця обновит вагоны (фото) Сегодня 18:19 — Фондовый рынок

Укрзализныця обновит вагоны (фото)

Укрзализныця системно работает над обновлением пассажирского подвижного состава. В настоящее время идет строительство очередной партии вагонов.

Об этом сообщила компания.

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«Продолжается строительство 66 пассажирских вагонов, производимых в Украине. Первые вагоны из этой программы выйдут на свои рейсы уже этой осенью. Благорен Правительству и Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю за поддержку. Работаем по расписанию», — отметил глава правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

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В новой партии — купейные вагоны, СВ, 4 вагона для лиц с инвалидностью и плацкартные вагоны.

Все вагоны будут иметь базовый набор удобств:

кондиционеры;

вакуумные туалеты;

пеленальные столики;

качественное управляемое освещение;

розетки, USB и Type-C порты;

кофемашины;

системы видеонаблюдения.

Укрзализныця и Министерство развития громад и территорий Украины планируют и дальнейшую работу по обновлению пассажирского парка, в частности за счет закупки и модернизации пассажирских вагонов и приобретения скоростных поездов.

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Как сообщила Укрзализныця, компания создаст уникальный инклюзивный вагон для групповых перевозок пассажиров, пользующихся колесным креслом. Его проект 30 августа презентовали ветеранам, медицинским хабам, общественным организациям.

Проект предусматривает, что в вагоне будет 4 отдельных купе, в каждом из которых смогут удобно путешествовать два человека на колесных креслах и их сопровождающие.

Справка Finance.ua:

Укрзализныця адаптировала приложение для людей с нарушениями зрения. Теперь со всеми элементами интерфейса приложения можно взаимодействовать с помощью голосового управления и озвучивания VoiceOver (iOS) и TalkBack (Android).

🥇 Кстати, Украина богата и наполнена выдающимися и интересными фактами и рекордами. Все эти замечательные достижения просто невозможно уместить на одной карте, но мы попытались что-то показать:

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