«Укрзализныця» не смогла продать металлолом — Finance.ua

«Укрзализныця» не смогла продать металлолом Сегодня 20:20

АО «Укрзализныця» отменило все аукционы по продаже лома черных металлов, обнародованных 16 мая 2025 года — впервые после около двухлетнего перерыва.

Об этом пишет GMK Center.

На торги по системе Prozorro. Продажи было выставлено 12 тыс. т сырья общей стоимостью 87,31 млн. грн. Однако реализации сырья помешало недостаточное количество участников, сообщает сайт.

В общей сложности, для реализации были представлены 33 лота с сырьем средней стоимостью 2,6 млн грн. Средняя цена тонны сырья колебалась от 5,32 тыс. грн/т до 7,6 тыс. грн/т (7,2 тыс. грн. т в среднем из 33 лотов).

«В то же время последние торги в 2023 году проходили по цене 5,1−6,5 тыс. грн/т (6,35 тыс. грн/т в среднем из 53 лотов). Таким образом, самый ценный вид лома (Вид 3) подорожал более чем на 1 тыс. грн», — говорится в сообщении.

«Укрзализныця» прекратила реализацию металлолома на внутренний рынок Украины в сентябре 2023-го. За 9 месяцев того года железнодорожный оператор продал только 76,4 тыс. т лома, тогда как в 2022-м — 113 тыс. т при плановых 170 тыс. т.

GMK Center отмечает, что Кабмин упростил процедуру распоряжения имуществом для АО «Укрзализныця». Компания может самостоятельно, без согласования с правительством, принимать решение об отчуждении имущества, если его балансовая стоимость не превышает 500 млн грн.

Ожидается, что благодаря этому решению УЗ, в частности, сможет получить более 218,6 тыс. т лома черных металлов (на 1,6 млрд грн) и 3,8 тыс. т лома цветных металлов и сплавов (на 233,4 млн грн).

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.