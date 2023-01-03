«Укрзализныця» назначила ряд дополнительных рейсов на рождественские праздники — Finance.ua

«Укрзализныця» назначила ряд дополнительных рейсов на рождественские праздники Сегодня 17:16 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» назначает ряд дополнительных рейсов на 6-8 января.

Список рейсов опубликовала пресс-служба перевозчика в Telegram.

180/179 Киев — Днепр: 6 и 8 января в 09:53 из Киева, в 18:25 в Днепре. Обратно в тот же день в 08:51, прибытие в 17:05;

191/192 Киев — Львов: 8 января в 07:44 из Киева и в 15:28 во Львове. Обратно 8 января в 08:06, прибывает в 15:38;

176/175 Киев — Кривой Рог: 8 января в 06:19 из Киева через Мироновку, ст. им. Т. Шевченко, Александрию с прибытием в 15:07. Обратно в тот же день в 08:09 с прибытием в столицу в 16:26;

104/103 Киев — Харьков: 8 января в 09:40 из Киева, прибытие в 17:15. Обратно в тот же день в 10:48, прибытие в 18:41;

168 Львов — Одесса: 8 января в 08:50 из Львова, прибытие в 19:49. Обратно в тот же день в 10:16, прибытие в 21:38.

В «Укрзализныце» также напомнили, что до 8 января включительно будет курсировать прямой рейс «Интерсити+» в Славское «Лыжный экспресс» № 745.

Билеты можно приобрести в приложении УЗ.

УНІАН По материалам:

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