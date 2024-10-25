Укрзализныця назначила дополнительные поезда в западном направлении — Finance.ua

Укрзализныця назначила дополнительные поезда в западном направлении Сегодня 17:33 — Личные финансы

Укрзализныця назначила дополнительные поезда в западном направлении

Укрзализныця назначает дополнительные поезда. Об этом говорится в сообщении компании.

Назначили дополнительный поезд № 245/246 Киев — Рахов, который отправляется из Киева 30 октября в 15:58 и прибывает в Рахов в 8:55.

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В обратном направлении из Рахова поезд будет отправляться 31 октября в 16:43 и прибывать в Киев 1 ноября в 8:55.

Также назначили дополнительный поезд № 191/192 Киев — Львов, который отправится из Киева 28 октября в 8:18 и 3 ноября в 10:18 и прибудет во Львов в 16:12 и 17:03 соответственно.

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Из Львова поезд отправится 28 октября в 14:14 и 3 ноября в 11:33 и прибудет в Киев в 21:33 и 18:10 соответственно. Билеты на поезда будут доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-ботах и в кассах вокзалов.

Напомним, «Укрзализныця» модернизировала еще 4 плацкартных вагона на собственных мощностях. Отмечается, что в «Укрзализныце» обновили интерьер, экстерьерное лаковое покрытие и все табло; обустроили систему кондиционирования; установили вакуумные туалеты; разместили у мест пассажиров стандартные розетки, порты USB и Type-C.

Справка Finance.ua:

В сентябре наиболее популярным среди украинцев поездом стал № 128 Запорожье — Львов. За месяц он перевез более 50 тыс. пассажиров.

В сентябре компания перевезла 2,2 млн пассажиров. Однако, констатировали там, в этом месяце динамика пассажирских перевозок традиционно «уходит на спад по сравнению с летним сезоном».

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