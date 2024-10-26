«Укрзализныця» возобновила довоенные объемы контейнерных перевозок — Finance.ua
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«Укрзализныця» возобновила довоенные объемы контейнерных перевозок

Фондовый рынок
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«Укрзализныця» возобновила довоенные объемы контейнерных перевозок
«Укрзализныця» возобновила довоенные объемы контейнерных перевозок
АО «Укрзализныця» в январе-сентябре 2024 года увеличило объемы контейнерных перевозок на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 197 897 двадцатифутовых эквивалентов (ДФЭ).
Об этом сообщил Валерий Ткачев, заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы УЗ.
Он отметил, что этот показатель соответствует довоенному уровню перевозок и является самым высоким за последние семь лет, превысив даже пиковые объемы 2021 года на 7%.

Данные за последние 4 года

Для сравнения, в 2021 году перевозки контейнеров составляли 279 792 ГФЭ, но в результате в 2022 году этот объем сократился на 46%. В 2023 году ситуация улучшилась — перевозки выросли на 34%.
«Укрзализныця» возобновила довоенные объемы контейнерных перевозок

Основные направления и грузы

Ткачев сообщил, что 62% перевозок осуществлено в экспортном направлении. Больше всего в контейнерах транспортировали:
  • 44% - зерновые грузы;
  • 17% - черные металлы;
  • 7% — жмых;
  • 6,6% - масло;
  • 3,5% - синтетические смолы;
  • 3,5% - продукты крахмалопаточной промышленности.
По состоянию на 1 октября УЗ перевезла 533 интермодальных поезда, из них 82 — в международном сообщении.
Напомним, в сентябре наиболее популярным среди украинцев поездом стал № 128 Запорожье — Львов. В месяц он перевез более 50 тыс. пассажиров.
По материалам:
Finance.ua
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