«Укрзализныця» возобновила довоенные объемы контейнерных перевозок — Finance.ua

«Укрзализныця» возобновила довоенные объемы контейнерных перевозок Сегодня 07:18 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» возобновила довоенные объемы контейнерных перевозок

АО «Укрзализныця» в январе-сентябре 2024 года увеличило объемы контейнерных перевозок на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 197 897 двадцатифутовых эквивалентов (ДФЭ).

Об этом сообщил Валерий Ткачев, заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы УЗ.

Он отметил, что этот показатель соответствует довоенному уровню перевозок и является самым высоким за последние семь лет, превысив даже пиковые объемы 2021 года на 7%.

Данные за последние 4 года

Для сравнения, в 2021 году перевозки контейнеров составляли 279 792 ГФЭ, но в результате в 2022 году этот объем сократился на 46%. В 2023 году ситуация улучшилась — перевозки выросли на 34%.

Основные направления и грузы

Ткачев сообщил, что 62% перевозок осуществлено в экспортном направлении. Больше всего в контейнерах транспортировали:

44% - зерновые грузы;

17% - черные металлы;

7% — жмых;

6,6% - масло;

3,5% - синтетические смолы;

3,5% - продукты крахмалопаточной промышленности.

По состоянию на 1 октября УЗ перевезла 533 интермодальных поезда, из них 82 — в международном сообщении.

Напомним, в сентябре наиболее популярным среди украинцев поездом стал № 128 Запорожье — Львов. В месяц он перевез более 50 тыс. пассажиров.

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