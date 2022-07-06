«Укрзализныця» назначает еще один поезд «Интерсити» из Киева во Львов — Finance.ua

«Укрзализныця» назначает еще один поезд «Интерсити» из Киева во Львов Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» с 9 июля 2022 года назначает поезд «Интерсити+» сообщением «Дарница (Киев) — Львов».

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци» в Telegram

«Поезд № 743/744 „Дарница — Львов“ будет отправляться с Дарницы по четвергам и субботам в 12:27 и прибывать во Львов в 22:03. В обратном направлении, из Львова, поезд будет отправляться по пятницам и воскресеньям в 07:08 и будет прибывать на Дарницу в 16:08», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что поезд будет останавливаться на станциях Киев-Пассажирский, Святошино, Коростень и Дубно. На маршруте курсирует скоростной поезд Hyundai Rotem.

Билеты уже доступны для приобретения в кассах вокзалов, в чат-боте и на сайте «Укрзализныци».

Ранее глава правления «Укрзализныци» Александр Камышин сообщил, что национальный железнодорожный перевозчик пока не будет повышать тарифы на пассажирские перевозки.

Кстати, путешествовать удобно вам поможет INFOBUS. На сайте компании можно забронировать бесплатно и купить билеты в 45 стран.

УНІАН По материалам:

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