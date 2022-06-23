«Укрзализныця» назвала самые популярные маршруты с начала лета — Finance.ua

«Укрзализныця» назвала самые популярные маршруты с начала лета Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» назвала самые популярные пассажирские маршруты на поезде с начала лета.

Об этом сообщается в Telegram-канале компании

«Более 35 тысяч пассажиров воспользовались поездом № 45 Ужгород — Харьков — Ужгород, более 29 тысяч — поездом № 86 Львов — Запорожье — Львов, более 28 тысяч — поездом № 120 Запорожье — Львов — Запорожье, более 26 тысяч — поездом № 41 Днепр — Трускавец — Днепр, более 23 тысяч — поездом № 97 Киев — Ковель — Киев», — говорится в сообщении.

В компании наблюдают активное возвращение украинских семей из эвакуации в безопасные регионы, включая столицу, а также оживление бизнесовых и туристических поездок.

В целом с начала лета «Укрзалізниця» перевезла пассажирскими поездами 776 тысяч пассажиров.

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УНІАН По материалам:

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