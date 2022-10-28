«Укрзализныця» изменила график движения поездов и добавила новые рейсы — Finance.ua

«Укрзализныця» изменила график движения поездов и добавила новые рейсы Сегодня 15:34 — Фондовый рынок

Акционерное общество «Укрзализныця» представило обновленный график движения поездов, которым предусмотрены 14 новых рейсов и 58 оптимизированных рейсов по Украине и за границу.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании в пятницу, 28 октября.

«28 октября Укрзализныця презентовала обновленный график движения поездов, которым предусмотрены 14 новых рейсов, среди которых 4 поезда международного сообщения в Кишинев, Перемышль, Хелм и Вену, 4 введены в течение 2022 года новые рейсы Интерсити+, а также сразу 58 оптимизированных рейсов за границу», — сообщает перевозчик.

Обновление по маршрутам в пределах Украины:

Поезд № 65/66 Харьков — Умань — соединит оба города с Днепром.

Поезд № 266/265 Ковель — Ужгород. Впервые за много лет соединены Волынь и западное Полесье с горнолыжным регионом в Славске, Дрогобыче и главными городами Закарпатья. При этом прохождение Львова в направлении Закарпатья на Волынь запланировано около 06:00, а в обратном направлении около 22:00.

Поезд № 769/770 Жмеринка — Хутор-Михайловский. Это новое экспериментальное сообщение для деблокированной северной Сумщины со столицей и Винницкой областью.

Поезд № 111/112 Изюм — Киев.

Поезд № 131/132 Запорожье — Львов будет следовать через Киев, Житомир и Ковель.

Поезд № 191/192 Краматорск — Одесса будет следовать через Днепр.

Также возобновляются следующие маршруты, курсировавшие до полномасштабной войны:

№ 3/4 Запорожье — Львов продлен до Ужгорода на ежедневной основе;

№ 5/6 Запорожье — Ивано-Франковск продлен до Рахова;

№ 15/16 Харьков — Ивано-Франковск продлен до Рахова;

№ 17/18 Харьков — Львов продлен до Ужгорода;

№ 21 Харьков — Львов продлен до Трускавца;

№ 41/42 Днепр — Львов продлен до Трускавца;

№ 149/150 Кременчуг — Ивано-Франковск продлен до Ворохты;

№ 45/46 Харьков — Ужгород возвращается к курсированию через Сумы, что предоставит удобное сообщение северо-восточному региону с Закарпатьем;

№ 7/8 Киев — Черновцы получил удобное утреннее прибытие в Черновцы в 08:28;

№ 49/50 Киев — Трускавец ускоряется на 3 часа и прибывает в 08:45.

Скоростные поезда Интерсити+ претерпели следующие изменения в графике:

№ 715/716 Киев — Перемышль — Киев ускорен на 2 часа в каждом направлении;

№ 705 Киев — Перемышль ускорен более чем на 3 часа;

Время отправления поездов в Киев — Харьков — Киев и Киев — Чернигов — Киев изменено:

№ 723 Харьков — Киев будет отправляться из Харькова в 17:06, прибывать в Киев в 22:07;

№ 725 Харьков — Киев будет отправляться из Харькова в 07:15, прибывать в Киев в 12:19;

№ 724 Киев — Харьков будет отправляться из Киева в 15:53, прибывать в Харьков в 20:53;

№ 708/707 Киев — Чернигов отправляется из Киева в 07:43, прибывает в Чернигов в 10:11;

№ 710/709 Чернигов — Киев будет отправляться из Чернигова в 17:21, прибывать в Киев в 19:48.

На участках с наибольшим пассажиропотоком вдвое увеличено количество вагонов в 17 поездах.

Українські Новини По материалам:

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