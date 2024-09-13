Европейский центробанк второй раз снизил ключевые ставки — Finance.ua
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Европейский центробанк второй раз снизил ключевые ставки

Фондовый рынок
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Европейский центральный банк снизил процентные ставки: базовую снизили до 3,65%, маржинальную кредитную ставку — до 3,9%, по депозитам — 3,5%.
Об этом говорится в пресс-релизе ЕЦБ.
В частности, ставка по депозитам снижена на 0,25% до уровня 3,5%. Решения совпали с ожиданиями аналитиков.
Базовая процентная ставка опустилась до уровня 3,65%, маржинальная кредитная ставка теперь составляет 3,9%, а ставка по депозитам — 3,5%.
Указанные изменения вступят в силу 18 сентября.
Напомним: Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые с 2019 года снизил ключевые ставки на 0,25%: по депозитам — до 3,75%, базовую процентную ставку — до 4,25%, маржинальную кредитную ставку — до 4,5%.
По материалам:
Економічна Правда
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