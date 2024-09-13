Chery потратит миллиарды евро на запуск брендов в Европе — Finance.ua

Chery потратит миллиарды евро на запуск брендов в Европе Сегодня 23:06 — Фондовый рынок

Chery Auto готов потратить миллиарды евро на то, чтобы европейские клиенты приняли его бренды.

Об этом сообщает Reuters.

Chery хочет, чтобы его бренды Omoda и Jaecoo признали в Европе в течение трех лет.

Chery запускает Omoda и Jaecoo в Европе в этом году, фокусируясь сначала на автомобилях с бензиновыми двигателями.

Старт продаж состоится в Испании, Италии, Польше и Великобритании. Через несколько месяцев бренды появятся и в других странах, а также добавятся гибридные и полностью электрические модели.

Сообщается, что генеральный директор Omoda и Jaecoo в Италии Кевин Ченг сказал, что южнокорейской компании Kia понадобилось почти 20 лет, чтобы стать брендом, которому доверяют в Европе.

Omoda и Jaecoo не предоставили агентству совокупных данных о своих продажах в Европе, но заявили, что их глобальные продажи составили почти 150 000 автомобилей в период с января по август 2024 года.

ЕС предлагает дополнительную пошлину в размере 20,7% на автомобили Chery китайского производства. Компания считает, что производство автомобилей в Европе поможет им избежать тарифов.

Економічна Правда По материалам:

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