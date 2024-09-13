Chery потратит миллиарды евро на запуск брендов в Европе — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Chery потратит миллиарды евро на запуск брендов в Европе

Фондовый рынок
31
Chery Auto готов потратить миллиарды евро на то, чтобы европейские клиенты приняли его бренды.
Об этом сообщает Reuters.
Забудьте о заботах на дорогах. Выберите автогражданку и каско с помощью удобного сервиса от Finance.ua. 🚙
Chery хочет, чтобы его бренды Omoda и Jaecoo признали в Европе в течение трех лет.
Chery запускает Omoda и Jaecoo в Европе в этом году, фокусируясь сначала на автомобилях с бензиновыми двигателями.
Старт продаж состоится в Испании, Италии, Польше и Великобритании. Через несколько месяцев бренды появятся и в других странах, а также добавятся гибридные и полностью электрические модели.
Сообщается, что генеральный директор Omoda и Jaecoo в Италии Кевин Ченг сказал, что южнокорейской компании Kia понадобилось почти 20 лет, чтобы стать брендом, которому доверяют в Европе.
Omoda и Jaecoo не предоставили агентству совокупных данных о своих продажах в Европе, но заявили, что их глобальные продажи составили почти 150 000 автомобилей в период с января по август 2024 года.
ЕС предлагает дополнительную пошлину в размере 20,7% на автомобили Chery китайского производства. Компания считает, что производство автомобилей в Европе поможет им избежать тарифов.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.