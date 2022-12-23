«Укрзализныця» достигла отсрочки выплат на 2 года по евробондам на $895 млн — Finance.ua

«Укрзализныця» достигла отсрочки выплат на 2 года по евробондам на $895 млн Сегодня 19:34 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» достигла отсрочки выплат на 2 года по евробондам на $895 млн

Предложение «Укрзализныци» отсрочить на два года выплаты по еврооблигациям, подлежащим погашению в июле 2024 года и июле 2026 соответственно на $594,9 млн и $300 млн, получило окончательное одобрение необходимого количества их владельцев.

«Благодарю всех владельцев облигаций за доверие и поддержку. И финансовой команде „Укрзализныци“ за нелегкий труд. И правительства за поддержку. И советникам из Dragon Capital и JP Morgan за их мудрость. Продолжаем работать», — написал в Твиттере председатель правления УЗ Александр Камышин.

«Укрзализныця» завершила переговоры с владельцами облигаций по реструктуризации облигаций на $895 млн. Выплаты будут отложены на 2 года. Решение, поддержанное Кабинетом министров и Министерством финансов, JP Morgan и Dragon Capital, обеспечит стабильные пассажирские и грузовые перевозки", — отметил вице-премьер — глава Минразвития Александр Кубраков.

В биржевом сообщении отмечается, что все изменения в выпуски вступят в силу в ближайшее время после выплаты обладателям еврооблигаций вознаграждения за согласие отсрочить выплаты в размере 0,5% от номинала.

Как сообщалось, согласно обнародованному 5 декабря предложению, срок погашения еврооблигаций-2024 предлагалось перенести с 9 июля 2024 года на 9 июля 2026 года, а еврооблигаций-2026 — с 15 июля 2026 года по 15 июля 2028 года, выплата купонов.

Компания, в отличие от государства, которое ранее договорилось об отсрочке выплат по своим еврооблигациям на два года, предложила небольшую плату — 0,5% от номинала.

На отложенные купонные платежи также начисляются проценты по текущим ставкам, которые эмитент может либо выплатить полностью, либо частично в указанные два года, либо капитализировать.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.