«Укрзализныця» активирует правило «железной подстраховки» из-за забастовки в Польше — Finance.ua

«Укрзализныця» активирует правило «железной подстраховки» из-за забастовки в Польше Сегодня 11:32 — Личные финансы

«Укрзализныця» активирует правило «железной подстраховки» из-за забастовки в Польше

«Укрзализныця» активирует правило «железной подстраховки» из-за забастовки в Польше.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Как это работает?

Пассажиры, которые не успеют на свой рейс «Укрзализныци» из-за перекрытия польских трасс, в течение суток могут сесть на другой поезд из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину по тем же билетам.

Какие рейсы доступны:

№ 768 Варшава — Рава-Русская (посадка возможна по Люблину)

№ 32 Перемышль — Запорожье

№ 52 Перемышль — Киев

№ 716 Перемышль — Киев

№ 706 Перемышль — Киев

№ 90 Перемышль — Киев

№ 94 Хелм — Харьков

№ 24 Хелм — Киев

№ 20 Хелм — Киев

№ 120 Хелм — Днепр

«Конечно, мы не можем гарантировать свободные места нужного класса, однако сделаем все возможное, чтобы удобно разместить дополнительных пассажиров и довезти домой по графику», — комментируют в «Укрзализныце».

Движение поездов между Польшей и Украиной происходит в стандартном режиме.

Отметим, в настоящее время в Польше аграрии проводят большую забастовку по всей стране. В рамках забастовки блокируют ключевые отрезки дорог в городах и за ними, также полностью заблокировали некоторые пункты пропуска.

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