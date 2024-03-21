«Укрзализныця» активирует правило «железной подстраховки» из-за забастовки в Польше — Finance.ua
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«Укрзализныця» активирует правило «железной подстраховки» из-за забастовки в Польше

Личные финансы
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«Укрзализныця» активирует правило «железной подстраховки» из-за забастовки в Польше
«Укрзализныця» активирует правило «железной подстраховки» из-за забастовки в Польше
«Укрзализныця» активирует правило «железной подстраховки» из-за забастовки в Польше.
Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Как это работает?

Пассажиры, которые не успеют на свой рейс «Укрзализныци» из-за перекрытия польских трасс, в течение суток могут сесть на другой поезд из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину по тем же билетам.
Какие рейсы доступны:
  • № 768 Варшава — Рава-Русская (посадка возможна по Люблину)
  • № 32 Перемышль — Запорожье
  • № 52 Перемышль — Киев
  • № 716 Перемышль — Киев
  • № 706 Перемышль — Киев
  • № 90 Перемышль — Киев
  • № 94 Хелм — Харьков
  • № 24 Хелм — Киев
  • № 20 Хелм — Киев
  • № 120 Хелм — Днепр
«Конечно, мы не можем гарантировать свободные места нужного класса, однако сделаем все возможное, чтобы удобно разместить дополнительных пассажиров и довезти домой по графику», — комментируют в «Укрзализныце».
Движение поездов между Польшей и Украиной происходит в стандартном режиме.
Отметим, в настоящее время в Польше аграрии проводят большую забастовку по всей стране. В рамках забастовки блокируют ключевые отрезки дорог в городах и за ними, также полностью заблокировали некоторые пункты пропуска.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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