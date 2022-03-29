«Укрзалізниця» возобновляет предварительную продажу билетов за 10 дней — Finance.ua
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«Укрзалізниця» возобновляет предварительную продажу билетов за 10 дней

Сегодня 10:42Личные финансы
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«Укрзалізниця» возобновляет продажу билетов на 10 дней вперед для более чем 40 основных рейсов по стране.
Об этом говорится в Telegram-канале компании.
«Это позволит пассажирам планировать свою логистику и иметь гарантию путешествия при покупке билета», — говорится в сообщении.
Что с эвакуационными поездами? В УЗ пообещали сохранить минимум по одному бесплатному эвакуационному рейсу в сутки из каждого региона, где эвакуационные процессы до сих пор активны.
Там добавили, что 3,2 млн пассажиров уже эвакуированы по железной дороге в города на западе страны и за границу, следовательно УЗ «фиксирует завершение активной фазы эвакуации и необходимость обеспечения регулярной прогнозируемой».
Список бесплатных эвакуационных рейсов и рейсов с открытой продажей (в том числе международных) уже есть на сайте.

Где купить билеты?

  • в железнодорожных кассах;

Справка Finance.ua:

  • на сайте uz-vezemo.com доступна карта работающих касс на вокзалах. В целом открыты железнодорожные кассы более чем в 60 населенных пунктах Украины;
  • 27 марта УЗ запустила для киевлян полноценный кольцевой маршрут электрички. Стоимость проезда фиксированной: 15 грн. Подробный график можно посмотреть здесь.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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