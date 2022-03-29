«Укрзалізниця» возобновляет предварительную продажу билетов за 10 дней — Finance.ua

«Это позволит пассажирам планировать свою логистику и иметь гарантию путешествия при покупке билета», — говорится в сообщении.
Что с эвакуационными поездами? В УЗ пообещали сохранить минимум по одному бесплатному эвакуационному рейсу в сутки из каждого региона, где эвакуационные процессы до сих пор активны.
Там добавили, что 3,2 млн пассажиров уже эвакуированы по железной дороге в города на западе страны и за границу, следовательно УЗ «фиксирует завершение активной фазы эвакуации и необходимость обеспечения регулярной прогнозируемой».
Список бесплатных эвакуационных рейсов и рейсов с открытой продажей (в том числе международных) уже есть на сайте.