Укрпочта запустила первую автоматизированную линию сортировки посылок — Finance.ua
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Укрпочта запустила первую автоматизированную линию сортировки посылок

Фондовый рынок
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Укрпочта запустила первую автоматизированную линию сортировки посылок
Укрпочта запустила первую автоматизированную линию сортировки посылок, Фото: Igor Smelyansky
Акционерное общество «Укрпочта» запустило первую автоматическую линию по сортировке посылок, что увеличит скорость обработки в 20 раз.
Об этом генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский сообщил в Телеграме.
«Благодаря внедрению 1-го конвейера на 64 направления мы увеличили скорость обработки мелких посылок с 400 шт./час до 8000! Только 1 полоса может сортировать 150 тыс. посылок в сутки. Это в 8 раз больше, чем наши работники вручную обрабатывали ранее», — подчеркнул Смелянский.
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«Начиная с 5 апреля (а с июля с новой скоростью) вы сможете получить новые впечатления от пользования почтовыми услугами Укрпочты, оценить скорость и качество доставки. В этом году планируем установить еще как минимум 4-5 новых линий, а план на первую половину 2024 — полностью перейти на автоматизированный режим сортировки по всей стране», — отметил Смелянский.
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По его словам, во время войны проект затормозил, потому что известные международные компании не были готовы поставлять в Украину.
«И это хорошо, потому что есть повод гордиться тем, что эта сортировочная полоса создана руками украинских разработчиков — UISLabs, а более 90% ее составляющих изготовлено на 10 различных промышленных предприятиях Украины (включая металл из Азовстали)», — подчеркнул Смелянский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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