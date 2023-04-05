Укрпочта запустила первую автоматизированную линию сортировки посылок — Finance.ua

Укрпочта запустила первую автоматизированную линию сортировки посылок Сегодня 11:34 — Фондовый рынок

Укрпочта запустила первую автоматизированную линию сортировки посылок, Фото: Igor Smelyansky

Акционерное общество «Укрпочта» запустило первую автоматическую линию по сортировке посылок, что увеличит скорость обработки в 20 раз.

Об этом генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский сообщил в Телеграме

«Благодаря внедрению 1-го конвейера на 64 направления мы увеличили скорость обработки мелких посылок с 400 шт./час до 8000! Только 1 полоса может сортировать 150 тыс. посылок в сутки. Это в 8 раз больше, чем наши работники вручную обрабатывали ранее», — подчеркнул Смелянский.

Читайте также Укрпочта запускает новую услугу для интернет-продавцов товаров за границу

«Начиная с 5 апреля (а с июля с новой скоростью) вы сможете получить новые впечатления от пользования почтовыми услугами Укрпочты, оценить скорость и качество доставки. В этом году планируем установить еще как минимум 4-5 новых линий, а план на первую половину 2024 — полностью перейти на автоматизированный режим сортировки по всей стране», — отметил Смелянский.

По его словам, во время войны проект затормозил, потому что известные международные компании не были готовы поставлять в Украину.

«И это хорошо, потому что есть повод гордиться тем, что эта сортировочная полоса создана руками украинских разработчиков — UISLabs, а более 90% ее составляющих изготовлено на 10 различных промышленных предприятиях Украины (включая металл из Азовстали)», — подчеркнул Смелянский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.