«Укрпочта» вдвое уменьшила чистый убыток — Finance.ua

«Укрпочта» вдвое уменьшила чистый убыток Сегодня 05:45 — Фондовый рынок

«Укрпочта» вдвое уменьшила чистый убыток

«Укрпочта» за период январь-март 2024 продемонстрировала значительный финансовый прогресс. Доход компании вырос на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 3,05 млрд грн. Чистый убыток сократился в 2,1 раза и теперь составляет 190,3 млн грн.

Об этом свидетельствует финансовая отчетность компании.

«Несмотря на вызовы, связанные с военными действиями и временно оккупированными территориями, „Укрпочта“ достигла значительного роста в ключевых направлениях своей деятельности», — отмечается в отчете компании.

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За период отчетного квартала, компания осуществила 24,1 млн внутренних и международных отправлений письменной корреспонденции, 12,4 млн посылок, а также выплатила 3,5 млн переводов и 9,5 млн пенсий и пособий.

По подписке и в розницу компания распространила 16,7 млн ​​единиц периодических изданий.

В настоящее время компания насчитывает 5570 стационарных и 1860 передвижных точек. Среднее количество штатных сотрудников составляет 34 258 человек, средняя зарплата — 13 799 грн.

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