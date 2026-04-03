03.04.2026, 16:31

«Укрпочта» утвердила особые тарифы для военных: расценки

Укрпочта присоединилась к государственной программе Плюсы в приложении Армия+ и ввела специальные условия доставки для военнослужащих.

Об этом сообщает Укрпочта

Теперь отправления в прифронтовые области и из них, созданные онлайн, будут стоить 1 грн, а доставка по Украине и за рубеж — на 25% дешевле.

Для более чем 1 млн пользователей Армия+ это не просто выгодный тариф, а еще один способ поддерживать связь с родными и собратьями там, где он критически важен.

Воспользоваться предложением могут военные, авторизованные в приложении Армия+. Для этого нужно сгенерировать штрихкод в Армия+ и показать его оператору в стационарном отделении Укрпочты при оформлении отправления. Ежемесячно доступно до трех промокодов на каждое из предложений.

Инициатива появилась в ответ на практическую потребность военных: иметь доступный и надежный способ отправлять и получать необходимое и оставаться на связи с родными и побратимами даже там, где инфраструктура ограничена или отсутствует. Во многих населенных пунктах вблизи линии фронта Укрпочта часто остается единственным работающим бизнесом, поэтому ее услуги для военных — самый удобный способ поддерживать эту связь.

«С начала полномасштабного вторжения Укрпочта была рядом с ВСУ и жителями прифронтовых территорий, помогая им держать связь с родными, бесплатно эвакуируя бизнесы и первой возвращаясь вместе с ВСУ в деоккупированные общины. Сегодня Укрпочта — это зачастую единственная связь в городах и селах, приближенных к линии фронта. Для нас естественно быть рядом и с военными, помогать им проще получать и отправлять посылки родным и близким, где бы они ни были — в Украине или в 192 странах мира. Благодаря программе Плюсы в Армия+ сделать это теперь будет еще легче», — отметил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский.

Тарифы

Тариф 1 грн действует для отправоений весом до 30 кг, которые были созданы онлайн по тарифу «Приоритетный» и направляются в прифронтовые области или из них. Если отправление оформляется непосредственно в отделении, к тарифу прилагается 5 грн.

Регионы

В список входят Сумская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Днепропетровская области.

Скидка 25% распространяется на отправления до 30 кг по Украине по тарифу «Приоритетный», а также на международные отправления, в том числе посылки, EMS и мелкие пакеты.

