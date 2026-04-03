0 800 307 555
ру
0 800 307 555
«Укрпочта» утвердила особые тарифы для военных: расценки

Фондовый рынок
108
Укрпочта присоединилась к государственной программе Плюсы в приложении Армия+ и ввела специальные условия доставки для военнослужащих.
Об этом сообщает Укрпочта.

Расценки

Теперь отправления в прифронтовые области и из них, созданные онлайн, будут стоить 1 грн, а доставка по Украине и за рубеж — на 25% дешевле.
Для более чем 1 млн пользователей Армия+ это не просто выгодный тариф, а еще один способ поддерживать связь с родными и собратьями там, где он критически важен.
Воспользоваться предложением могут военные, авторизованные в приложении Армия+. Для этого нужно сгенерировать штрихкод в Армия+ и показать его оператору в стационарном отделении Укрпочты при оформлении отправления. Ежемесячно доступно до трех промокодов на каждое из предложений.
Инициатива появилась в ответ на практическую потребность военных: иметь доступный и надежный способ отправлять и получать необходимое и оставаться на связи с родными и побратимами даже там, где инфраструктура ограничена или отсутствует. Во многих населенных пунктах вблизи линии фронта Укрпочта часто остается единственным работающим бизнесом, поэтому ее услуги для военных — самый удобный способ поддерживать эту связь.
«С начала полномасштабного вторжения Укрпочта была рядом с ВСУ и жителями прифронтовых территорий, помогая им держать связь с родными, бесплатно эвакуируя бизнесы и первой возвращаясь вместе с ВСУ в деоккупированные общины. Сегодня Укрпочта — это зачастую единственная связь в городах и селах, приближенных к линии фронта. Для нас естественно быть рядом и с военными, помогать им проще получать и отправлять посылки родным и близким, где бы они ни были — в Украине или в 192 странах мира. Благодаря программе Плюсы в Армия+ сделать это теперь будет еще легче», — отметил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский.

Тарифы

Тариф 1 грн действует для отправоений весом до 30 кг, которые были созданы онлайн по тарифу «Приоритетный» и направляются в прифронтовые области или из них. Если отправление оформляется непосредственно в отделении, к тарифу прилагается 5 грн.

Регионы

В список входят Сумская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Днепропетровская области.
Скидка 25% распространяется на отправления до 30 кг по Украине по тарифу «Приоритетный», а также на международные отправления, в том числе посылки, EMS и мелкие пакеты.
По материалам:
Finance.ua
АрмияУкрпочта
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems