«Укрпочта» утвердила особые тарифы для военных: расценки
Укрпочта присоединилась к государственной программе Плюсы в приложении Армия+ и ввела специальные условия доставки для военнослужащих.
Об этом сообщает Укрпочта.
Расценки
Теперь отправления в прифронтовые области и из них, созданные онлайн, будут стоить 1 грн, а доставка по Украине и за рубеж — на 25% дешевле.
Для более чем 1 млн пользователей Армия+ это не просто выгодный тариф, а еще один способ поддерживать связь с родными и собратьями там, где он критически важен.
Воспользоваться предложением могут военные, авторизованные в приложении Армия+. Для этого нужно сгенерировать штрихкод в Армия+ и показать его оператору в стационарном отделении Укрпочты при оформлении отправления. Ежемесячно доступно до трех промокодов на каждое из предложений.
Инициатива появилась в ответ на практическую потребность военных: иметь доступный и надежный способ отправлять и получать необходимое и оставаться на связи с родными и побратимами даже там, где инфраструктура ограничена или отсутствует. Во многих населенных пунктах вблизи линии фронта Укрпочта часто остается единственным работающим бизнесом, поэтому ее услуги для военных — самый удобный способ поддерживать эту связь.
«С начала полномасштабного вторжения Укрпочта была рядом с ВСУ и жителями прифронтовых территорий, помогая им держать связь с родными, бесплатно эвакуируя бизнесы и первой возвращаясь вместе с ВСУ в деоккупированные общины. Сегодня Укрпочта — это зачастую единственная связь в городах и селах, приближенных к линии фронта. Для нас естественно быть рядом и с военными, помогать им проще получать и отправлять посылки родным и близким, где бы они ни были — в Украине или в 192 странах мира. Благодаря программе Плюсы в Армия+ сделать это теперь будет еще легче», — отметил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский.
Тарифы
Тариф 1 грн действует для отправоений весом до 30 кг, которые были созданы онлайн по тарифу «Приоритетный» и направляются в прифронтовые области или из них. Если отправление оформляется непосредственно в отделении, к тарифу прилагается 5 грн.
Регионы
В список входят Сумская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Днепропетровская области.
Скидка 25% распространяется на отправления до 30 кг по Украине по тарифу «Приоритетный», а также на международные отправления, в том числе посылки, EMS и мелкие пакеты.
Также по теме
В 2025 году прибыль BYD снизилась на 19%
«Укрпочта» утвердила особые тарифы для военных: расценки
Укрэксимбанк закрывает филиалы в Полтаве и Сумах
Пинчук приобрел завод в Румынии, который приносит 73 млн евро в год
SpaceX готовит один из самых больших выходов на биржу в истории
Новый Xiaomi оснастят 7-дюймовым экраном и мощным аккумулятором