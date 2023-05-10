«Укрпочта» рассматривает повышение тарифов на доставку посылок — Finance.ua

«Укрпочта» рассматривает повышение тарифов на доставку посылок Сегодня 16:45 — Личные финансы

«Укрпочта» рассматривает повышение тарифов на доставку посылок

«Укрпочта» пересмотрит свою тарифную политику и увеличит стоимость своих услуг для клиентов. В компании заверили, что новые цены останутся доступными для украинцев.

Об этом заявил в эфире телемарафона генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

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Тарифы повысят из-за подорожания топлива и перевозок. Однако еще в мае и июне клиенты смогут воспользоваться услугами почтового оператора по старым ценам.

«До конца первого полугодия точно ничего не меняем. А во втором полугодии будем просчитывать и принимать решения», — отметил Смелянский.

Напомним, «Укрпочта» в прошлом году получила 1,2 млрд грн чистого убытка. Чистый доход компании от реализации товаров и услуг составил 10,3 млрд грн — это на 7,7% меньше, чем фактические данные за 2021 год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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