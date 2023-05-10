«Укрпочта» рассматривает повышение тарифов на доставку посылок — Finance.ua
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«Укрпочта» рассматривает повышение тарифов на доставку посылок

Личные финансы
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«Укрпочта» рассматривает повышение тарифов на доставку посылок
«Укрпочта» рассматривает повышение тарифов на доставку посылок
«Укрпочта» пересмотрит свою тарифную политику и увеличит стоимость своих услуг для клиентов. В компании заверили, что новые цены останутся доступными для украинцев.
Об этом заявил в эфире телемарафона генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.
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«До конца первого полугодия точно ничего не меняем. А во втором полугодии будем просчитывать и принимать решения», — отметил Смелянский.
Напомним, «Укрпочта» в прошлом году получила 1,2 млрд грн чистого убытка. Чистый доход компании от реализации товаров и услуг составил 10,3 млрд грн — это на 7,7% меньше, чем фактические данные за 2021 год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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