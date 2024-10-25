Укрпочта представила второй выпуск голографических почтовых марок серии «Насекомые Украины» (фото) — Finance.ua

Укрпочта представила второй выпуск голографических почтовых марок серии «Насекомые Украины» (фото) Сегодня 16:47

Укрпочта представила второй выпуск голографических почтовых марок серии «Насекомые Украины» (фото)

25 октября Укрпочта анонсировала новый почтовый выпуск «Насекомые Украины», который продолжает уникальную серию 2018 года, собравшую наибольшее количество престижных филателистических наград.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Особенность этого выпуска заключается в дизайне и использовании современной технологии тиснения голографической пленки, подчеркивающей объем иллюстраций.

Новый выпуск, как и предыдущий, является частью популярного коллекционерского направления «Флора-фауна», широко представленного в украинской филателии.

Где купить

Оформить предзаказ новинки можно на Почтовой ярмарке , а 30 октября купить ее можно будет не только онлайн, но и в филиалах и филателистических магазинах.

Дизайн и номинал

Идея и дизайн выпуска принадлежат украинским художникам-графикам Сергею и Александру Харукам, автор художественного конверта — Наталия Кохаль.

В марочном листе 7 марок с изображением насекомых:

«Дневной павлиний глаз Aglais io»,

«Жук-носорог европейский Oryctes nasicornis»,

«Усач альпийский Rosalia alpine»,

«Западный майский жук Melolontha melolontha»,

«Жёлтый земляной муравей Lasius flavus»,

«Божья коровка семиточечная Coccinella septempunctata»,

«Водомерка прудовая Gerris lacustris».

Номинал марок «Дневной павлиний глаз» и «Жук-носорог европейский» — U (соответствует тарифу на пересылку внутренних простых писем без объявленной ценности массой до 50 грамм и почтовых карточек (18,00 грн с учетом НДС)).

Номинал остальных марок в листе — F (соответствует тарифу на пересылку внутренних регистрируемых писем без объявленной ценности (заказных) массой до 50 грамм и почтовых карточек (36 грн с учетом НДС)).

Тираж марочного листа — 40 000 экземпляров, из них 6 000 экз. без перфорации, предназначенных для обладателей филателистического абонемента «Эксклюзив». Тираж конверта «Первый день» — 20 000 экземпляров, открыток — по 15 000 экземпляров каждая.

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