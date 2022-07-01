«Укрпочта» повышает тарифы на доставку — Finance.ua

«Укрпочта» повышает тарифы на доставку Сегодня 09:29 — Личные финансы

«Укрпочта» повышает тарифы на доставку

Национальный почтовый оператор «Укрпочта» с 1 июля повышает тарифы стандартной доставки в пределах Украины в среднем на 14% и в пределах области — на 13%.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новые тарифы

С 1 июля будут действовать новые тарифы на услуги «Укрпочта Стандарт».

Несмотря на то что новые тарифы на универсальные услуги почтовой связи должны вступить в силу с 1 декабря 2021 года, они начинают действовать только с 1 июля 2022 года. При этом пересмотр стоимости произошел для услуг «Укрпочта Стандарт» в пределах Украины в среднем на 14% и в пределах области — на 13%. Например, отправка весом до 1 кг в пределах Украины, которая раньше стоила 31 грн, после пересмотра тарифов будет стоить 35 грн, а доставка посылки весом до 15 кг — 75 грн по сравнению с 65 грн до просмотра тарифов.

Пересмотр тарифов вызван, прежде всего, увеличением логистических расходов на доставку.

По новым тарифам с 1 июля будут доставляться отправки «Укрпочта Экспресс» — повышение составит в среднем 14% для пересылки в пределах области и 16% для пересылки в пределах Украины. Если раньше посылка до 1 кг по Украине обошлась в 39 грн, то с 1 июля будет стоить 45 грн.

На 14% возрастет стоимость услуги «Документы».

Стоимость международных отправлений остается неизменной.

Изменения, касающиеся отправлений

Важные изменения произошли в доставке крупногабаритных отправлений, вступающих в силу с 1 июля. Теперь Национальный почтовый оператор будет принимать и доставлять крупногабаритные посылки: велосипеды, автомобильные бамперы, пуфы и прочее во всех областных центрах, а также в городах: Кременчуг, Краматорск, Кривой Рог, в выделенных отделениях для таких отправлений.

Крупногабаритным считается отправка фактическим весом до 30 кг, длиной наибольшей стороны от 0,7 м до 2 м, и суммой всех сторон (высота + длина + ширина) — до 3,5 м.

Со списком объектов почтовой связи, принимающих к отправке крупногабаритные посылки, можно ознакомиться по ссылке

Также введены изменения и для отправок весом более 30 кг. Максимальная масса такой отправки увеличивается до 600 кг.

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