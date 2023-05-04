Укрпочта открыла предзаказ новой марки «Гвардия наступления» (фото) — Finance.ua

Укрпочта открыла предзаказ новой марки «Гвардия наступления» (фото) Сегодня 15:15 — Личные финансы

Укрпочта открыла предзаказ новой марки «Гвардия наступления» (фото), Фото: Укрпошта

«Укрпочта» 9 мая выпустит новую марку «Гвардия наступления».

Об этом написал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

«Укрпочта объявляет 9 мая 2023 года выпуск новой марки — „Гвардия Наступления“. В эту серию также войдут марки, посвященные СБУ и ГУР, но даты и место выпуска этих марок мы, конечно, объявим позже», — сообщил Смелянский.

Фото: Укрпочта

Почтовый блок «Слава Силам обороны и безопасности Украины! Гвардия наступления» продолжает выпуск «Слава Вооруженным Силам Украины!» и содержит почтовые марки, где изображены бойцы Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины.

«Ваши донаты, которые 4-9 мая будут собраны во время оформления предзаказа в Почтовом маркете Укрпочты, мы направим на помощь спецподразделениям Гвардии наступления», — добавил он.

Фото: Укрпочта

Автор почтового выпуска заслуженный художник Украины Александр Охапкин.

Что входит в набор:

Блок марок «Слава Силам обороны и безопасности Украины! Гвардия наступления».

Конверт «Слава Силам обороны и безопасности Украины! Гвардия наступления».

Карточка «Государственная пограничная служба Украины».

Карточка «Национальная полиция Украины».

Карточка «Национальная гвардия Украины».

Характеристики:

Дата выпуска — 09.05.2023.



Тираж блока — 235 000.

Номинальная стоимость — 3хF.

Размер блока, мм — 103×73.

Размер марки, мм — 42×26.

Количество марок в блоке — 3.

Стоимость — 105 гривен.

Сделать предзаказ можно по ссылке

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