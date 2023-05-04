Укрпочта открыла предзаказ новой марки «Гвардия наступления» (фото) — Finance.ua

Укрпочта открыла предзаказ новой марки «Гвардия наступления» (фото)
«Укрпочта» 9 мая выпустит новую марку «Гвардия наступления».
Об этом написал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.
«Укрпочта объявляет 9 мая 2023 года выпуск новой марки — „Гвардия Наступления“. В эту серию также войдут марки, посвященные СБУ и ГУР, но даты и место выпуска этих марок мы, конечно, объявим позже», — сообщил Смелянский.
Почтовый блок «Слава Силам обороны и безопасности Украины! Гвардия наступления» продолжает выпуск «Слава Вооруженным Силам Украины!» и содержит почтовые марки, где изображены бойцы Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины.
«Ваши донаты, которые 4-9 мая будут собраны во время оформления предзаказа в Почтовом маркете Укрпочты, мы направим на помощь спецподразделениям Гвардии наступления», — добавил он.
Автор почтового выпуска заслуженный художник Украины Александр Охапкин.
Что входит в набор:
- Блок марок «Слава Силам обороны и безопасности Украины! Гвардия наступления».
- Конверт «Слава Силам обороны и безопасности Украины! Гвардия наступления».
- Карточка «Государственная пограничная служба Украины».
- Карточка «Национальная полиция Украины».
- Карточка «Национальная гвардия Украины».
Характеристики:
- Дата выпуска — 09.05.2023.
- Тираж блока — 235 000.
- Номинальная стоимость — 3хF.
- Размер блока, мм — 103×73.
- Размер марки, мм — 42×26.
- Количество марок в блоке — 3.
- Стоимость — 105 гривен.
Сделать предзаказ можно по ссылке.
Поделиться новостью