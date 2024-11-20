«Укрпочта» открыла еще четыре автоматизированных сортировочных центра — Finance.ua

«Укрпочта» открыла еще четыре автоматизированных сортировочных центра
«Укрпочта» продолжает расширять сеть своих логистических комплексов на западе Украины. Кроме Мукачево, автоматические сортировочные центры заработали еще в четырех городах: в Ивано-Франковске, Львове, Луцке и Ровно.
Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский.
«Теперь Западный регион Украины работает в целевой модели. А в целом по Украине уже открыто или работает в тестовом режиме 18 из 23 запланированных автоматизированных сортировочных центров. До конца декабря будут открыты все 23», — подчеркнул Смелянский.
По его словам, теперь посылка будет доезжать за один день из Ровно в село на Одесщине или из Мукачево в Краматорск.
Смелянский напомнил, что «Укрпочта» намерена полностью перейти на автоматизированную сортировку посылок, из-за чего компания внедрила современные стандарты упаковки.
«Безусловно, еще есть ошибки и то, над чем работать, о чем откровенно пообщались с клиентами. Услышали, что должны исправить прежде всего», — подчеркнул Смелянский.
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