«Укрпочта» открыла еще четыре автоматизированных сортировочных центра — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укрпочта» открыла еще четыре автоматизированных сортировочных центра

20
«Укрпочта» открыла еще четыре автоматизированных сортировочных центра
«Укрпочта» открыла еще четыре автоматизированных сортировочных центра
«Укрпочта» продолжает расширять сеть своих логистических комплексов на западе Украины. Кроме Мукачево, автоматические сортировочные центры заработали еще в четырех городах: в Ивано-Франковске, Львове, Луцке и Ровно.
Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский.
«Теперь Западный регион Украины работает в целевой модели. А в целом по Украине уже открыто или работает в тестовом режиме 18 из 23 запланированных автоматизированных сортировочных центров. До конца декабря будут открыты все 23», — подчеркнул Смелянский.
Читайте также
По его словам, теперь посылка будет доезжать за один день из Ровно в село на Одесщине или из Мукачево в Краматорск.
Смелянский напомнил, что «Укрпочта» намерена полностью перейти на автоматизированную сортировку посылок, из-за чего компания внедрила современные стандарты упаковки.
«Безусловно, еще есть ошибки и то, над чем работать, о чем откровенно пообщались с клиентами. Услышали, что должны исправить прежде всего», — подчеркнул Смелянский.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.