Укрпочта начала продажу марки «Пес Патрон» — Finance.ua
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Укрпочта начала продажу марки «Пес Патрон»

Личные финансы
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Укрпочта начала продажу марки «Пес Патрон»
Укрпочта начала продажу марки «Пес Патрон»
В четверг, 1 сентября, Укрпочта начала продажу марки «Пес Патрон».
Об этом компания сообщает в Facebook.
«Стартовала продажа почтового выпуска „Пес Патрон“, посвященного четырехлапому любимцу всей страны», — сказано в сообщении.
Онлайн такую продукцию можно приобрести в магазине Укрпочты, на сайтах Розетка, Kasta, Prom. На розетке сувенирную продукцию с изображением пса Патрона продают по ссылке.
Фото: Укрпочта
Фото: Укрпочта
При покупке марки будут действовать ограничения. Так, в одном заказе не может быть больше 5 марковых листов, 5 художественных конвертов и 5 открыток.
Также есть возможность приобрести продукцию на международных площадках Amazon и eBay. Покупателю можно заказать не более двух наборов со спецпогашением сразу.
Один лист содержит 8 марок, изображающих будни Патрона на службе в рядах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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