Укрпочта начала продажу марки «Пес Патрон» — Finance.ua

Укрпочта начала продажу марки «Пес Патрон» Сегодня 15:20 — Личные финансы

Укрпочта начала продажу марки «Пес Патрон»

В четверг, 1 сентября, Укрпочта начала продажу марки «Пес Патрон».

Об этом компания сообщает в Facebook.

«Стартовала продажа почтового выпуска „Пес Патрон“, посвященного четырехлапому любимцу всей страны», — сказано в сообщении.

Kasta, Онлайн такую продукцию можно приобрести в магазине Укрпочты , на сайтах Розетка Prom . На розетке сувенирную продукцию с изображением пса Патрона продают по ссылке

Фото: Укрпочта

При покупке марки будут действовать ограничения. Так, в одном заказе не может быть больше 5 марковых листов, 5 художественных конвертов и 5 открыток.

Также есть возможность приобрести продукцию на международных площадках Amazon eBay . Покупателю можно заказать не более двух наборов со спецпогашением сразу.

Один лист содержит 8 марок, изображающих будни Патрона на службе в рядах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Укрінформ По материалам:

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