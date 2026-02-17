«Укрпочта» хочет запустить свой банк: Смелянский объяснил, зачем это нужно и почему НБУ против Сегодня 09:15

"Укрпочта" имеет больше отделений, чем все банки вместе

«Укрпочта» финансово в состоянии создать собственный банк, однако она действительно заберет часть клиентов от государственных Ощадбанка и ПриватБанка. Этим обусловлен конфликт почтового оператора с регулятором банковского сектора — Национальным банком.

Так разные взгляды НБУ и «Укрпочты» на создание первого почтового банка в интервью РБК-Украина комментирует генеральный директор почтовой компании Игорь Смелянский.

Финансовые показатели «Укрпочты» для создания банка

Он говорит, что компания по состоянию на 1 января этого года будет иметь положительный капитал (это требование НБУ к банковским учреждениям). Смелянский добавляет, что компания имела положительный капитал до 1 июня 2025 года, пока НБУ не изменил нормативы его расчета, которые коснулись только почтового оператора, в результате чего капитал приобрел отрицательное значение.

Однако оценщики активов «Укрпочты» провели новую оценку стоимости имущества компании, по результатам которой капитал будет составлять плюс 2 млрд гривен.

У «Укрпочты» отделений больше, чем у всех банков вместе

Гендиректор «Укрпочты» добавляет, что у компании много отделений по всей стране — почти 7 тысяч единиц, тогда все банки вместе — всего 4,9 тысяч отделений.

Смелянский признает, если компания откроет свой банк, он заберет на себя часть клиентов государственных Ощадбанка и ПриватБанка. «Это рыночная история, это не принудительно», — комментирует он.

Агентское соглашение с другими банками

Руководитель «Укрпочты» выступает против предоставления клиентских данных о клиентах почтовой компании другим банкам и подписания с ними агентского соглашения, ранее предлагавшихся в НБУ.

«Мы подсчитали, что в случае агентского соглашения доход „Укрпочты“ будет минус один миллиард, государство выиграет 800 млн гривен, а банки выиграют 100 млн грн, в результате — минус 0,1 млрд гривен. Поскольку мы будем идти в минус, государство должно будет нам выплатить субсидию», — добавил Смелянский.

