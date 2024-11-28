«Укрпочта» анонсировала выпуск марок «Страна волонтеров» — Finance.ua

«Укрпочта» анонсировала выпуск марок «Страна волонтеров» Сегодня 12:21 — Личные финансы

«Укрпочта» анонсировала выпуск марок «Страна волонтеров», Фото: Укрпошта

«Укрпочта» анонсировала выход новой благотворительной почтовой марки к Международному дню волонтера — «Страна волонтеров».

Об этом сообщила пресс-служба компании.

На почтовых марках изображен автомобиль, мчащийся по дорогам страны, чтобы доставить все необходимое.

Эскиз создала Анастасия Бондарец, его выбрали украинцы голосованием на Всеукраинском конкурсе.

Работы других финалистов конкурса — Анастасии Туки, Святослава Романчака и Марии Сусловой — воспроизвели на художественном конверте, карточке и папке к выпуску.

Фото: Укрпочта

Предзаказать можно уже на postmark.ukrposhta.ua , а 2 декабря — приобрести не только онлайн, но и в отделениях и филателистических магазинах.

Тираж марки — 300 тысяч. У каждой из марок есть 5 гривен дополнительного номинала, который отчисляют на благотворительные цели. Почтовый набор, включающий лист «Страна волонтеров», конверт «Первый день» и карточку, стоит 158 гривен.

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