«Укрпочта» анонсировала марку к Рождеству (фото) — Finance.ua

«Укрпочта» анонсировала марку к Рождеству (фото) Сегодня 13:34 — Личные финансы

«Укрпочта» анонсировала марку к Рождеству (фото), Фото: Укрпошта

К Рождеству «Укрпочта» выпустит специальный почтовый набор «Нова радість стала». В него войдут 5 марок: «Колядники», «Волхви», «Різдво Христове», «Різдвяний вертеп», «Українські воїни».

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«24 декабря, в канун Рождества, Укрпочта презентует финальный почтовый выпуск года — „Нова радість стала“. Этот выпуск вдохновлен традициями украинского искусства вытынанки и назван в честь одной из самых известных украинских колядок, которая на протяжении веков объединяет сердца украинцев», — сказано в сообщении.

Фото: Укрпочта

В рождественском почтовом выпуске «Нова радість стала» воспроизведена вытынанка заслуженной художницы Украины Натальи Аксененко.

«Ее композиция „Коляда“ рассказывает историю праздника: девушки поют колядки, волхвы несут дары Божьему Младенцу, а ряженые „водят Козу“, желая хозяевам щедрого урожая. Отдельно изображены украинские воины, которые защищают нашу свободу, традиции и борются за мир в самые трудные времена» , — рассказали в «Укрпочте».

Фото: Укрпочта

Почтовый блок «Нова радість стала» содержит пять марок — «Колядники», «Волхви», «Різдво Христове», «Різдвяний вертеп», «Українські воїни», каждая из которых имеет номинал «М» (соответствует тарифу на пересылку внутреннего) простого письма без объявленной ценности массой более 50 граммов до 250 граммов включительно и почтовой карты).

Общий тираж почтового блока составляет 60 000 ед. Тираж конвертов «Первый день» — 30 000 экземпляров, карт — 30 000 экземпляров, папок — 600.

Почтовый выпуск «Нова радість стала» будет доступен для приобретения в отделениях Укрпочты, филателистических магазинах и в Почтовом маркете с 24 декабря.

Напомним, Национальный банк Украины представил новую памятную монету под названием «Новорічна іграшка».

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