«Укрнефтебурение» запустило новую скважину — Finance.ua
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«Укрнефтебурение» запустило новую скважину

Энергетика
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«Укрнефтебурение» запустило новую скважину
«Укрнефтебурение» запустило новую скважину
Частное акционерное общество «Укрнефтебурение» запустило 88-ю скважину.
Об этом говорится в сообщении крупнейшей нефтедобывающей компании «Укрнафта».
«Специалисты ЧАО «ПК «Укрнефтебурение» запустили 88-ю скважину. В настоящее время после устранения технологических недостатков объект работает стабильно. Проблема возникла после окончания бурения: получили приток высоконапорной пластовой воды из верхних горизонтов. Был произведен ремонт и водоизоляционные работы», — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, параллельно компания проводит необходимые геологотехнические мероприятия по поддержанию уровня добычи.
«Дебит новой скважины — 170 тыс. куб. м газа и 30 тонн конденсата в сутки. Также в скором времени планируется завершение пусконаладки дожимающей компрессорной станции. Это позволит замедлить естественное падение добычи, — сообщил директор «Укрнафты» Сергей Корецкий.
Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров передал корпоративные права «Укрнефтебурения» в управление крупнейшей нефтедобывающей компании «Укрнафта».
В апреле Печерский районный суд Киева передал АРМА корпоративные права «Укрнефтебурения», на которые был наложен арест в рамках уголовного производства.
«Укрнефтебурение» производит промышленную разработку Сахалинского месторождения газа и газового конденсата.
По материалам:
Українські Новини
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