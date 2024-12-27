«Укрнафта» за 9 мес. добыла 1,05 млн тонн жидких углеводородов, «УГД» — 0,37 млн ​​тонн — Finance.ua
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«Укрнафта» за 9 мес. добыла 1,05 млн тонн жидких углеводородов, «УГД» — 0,37 млн ​​тонн

Казна и Политика
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ПАО «Укрнафта» в январе-сентябре 2024 года добыло 1,05 млн. тонн нефти и конденсата, АО «Укргаздобыча» — почти 0,37 млн тонн, сообщается в обнародованной на сайте «Нафтогаза» консолидированной финансовой отчетности группы.
Согласно документу, частные компании страны за отчетный период добыли около 0,19 млн тонн нефти и конденсата.
В то же время объем импорта в Украину дизельного топлива за девять месяцев текущего года увеличился на 7,3% по сравнению с январем-сентябрем-2023, а его суммарная стоимость составила $4,36 млрд.
В отчетности также подтверждается ранее озвученный группой объем добычи 11 млрд куб. м газа за девять месяцев 2024 года и прогноз добычи на текущий год в объеме около 14,7 млрд куб. м товарного газа.
Как сообщалось, в 2022 году «Укрнафта» обеспечила добычу 1,37 млн ​​тонн нефти и конденсата (-9% к 2021 году), в 2023 — 1,41 млн тонн (+3% к 2022-му).
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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