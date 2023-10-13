«Укрнафта» собственными силами построила платформы для ремонта скважин — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укрнафта» собственными силами построила платформы для ремонта скважин

Фондовый рынок
15
ПАО «Укрнафта» собственными силами спроектировало и построило платформы со съемными опорами основания для капитального ремонта скважин.
«Максимальная нагрузка на столе ротора, которую выдерживает платформа — 60 тонн, чего достаточно для размещения всего необходимого оборудования, даже с запасом», — сообщают в пресс-релизе компании в четверг.
Конструкция позволяет обеспечить удобные и безопасные условия труда для работников и сократить затраты на спускоподъемные операции при ремонте.
Как сообщили в ПАО, заказ для цеха капитального и подземного ремонта скважин «Укрнафта Бурение» был изготовлен на производственной базе Управления нефтепромышленного сервиса (УНПС) «Укрнафты» в городе Долина Ивано-Франковской области.
«При проектировании учли все технические и технологические требования, а также специфику использования — и в условиях скважин, и при транспортировке», — отметили в обществе.
Бригады производственной базы в Долине работали над реализацией проекта несколько месяцев.
На данным момент уже изготовлены две платформы для капремонта, в планах на этот год — изготовление еще двух аналогичных платформ для проведения текущих скважинных ремонтов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.