«Укрнафта» собственными силами построила платформы для ремонта скважин — Finance.ua

«Укрнафта» собственными силами построила платформы для ремонта скважин Сегодня 20:34 — Фондовый рынок

ПАО «Укрнафта» собственными силами спроектировало и построило платформы со съемными опорами основания для капитального ремонта скважин.

«Максимальная нагрузка на столе ротора, которую выдерживает платформа — 60 тонн, чего достаточно для размещения всего необходимого оборудования, даже с запасом», — сообщают в пресс-релизе компании в четверг.

Конструкция позволяет обеспечить удобные и безопасные условия труда для работников и сократить затраты на спускоподъемные операции при ремонте.

Как сообщили в ПАО, заказ для цеха капитального и подземного ремонта скважин «Укрнафта Бурение» был изготовлен на производственной базе Управления нефтепромышленного сервиса (УНПС) «Укрнафты» в городе Долина Ивано-Франковской области.

«При проектировании учли все технические и технологические требования, а также специфику использования — и в условиях скважин, и при транспортировке», — отметили в обществе.

Бригады производственной базы в Долине работали над реализацией проекта несколько месяцев.

На данным момент уже изготовлены две платформы для капремонта, в планах на этот год — изготовление еще двух аналогичных платформ для проведения текущих скважинных ремонтов.

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