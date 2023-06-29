«Укрнафта» решила привлечь швейцарскую компанию ради современных технологий для увеличения добычи — Finance.ua

«Укрнафта» решила привлечь швейцарскую компанию ради современных технологий для увеличения добычи Сегодня 20:22 — Фондовый рынок

«Укрнафта» подписала рамочное соглашение о сотрудничестве в области нефтедобычи со швейцарской Weatherford International.

Об этом сообщил директор компании Сергей Корецкий.

«С надежным партнером сможем работать эффективнее, чтобы достичь поставленных стратегических целей. Больше скважин, больше современных технологий увеличения добычи, больше запасов и ресурсов — шаг за шагом ближе к энергетической независимости», — заявил Корецкий.

Речь идет о переходе «Укрнафты» на современные международные стандарты (API, SPE) и отказе от советского (российского, белорусского) оборудования и комплектующих, в чем поможет современный технологический партнер уровня Weatherford.

Корпорация Weatherford International — одна из крупнейших нефтесервисных компаний мира, с большим опытом и новейшими технологиями, работающая более чем в 100 странах мира.

В ноябре 2022 года активы компаний «Укрнафта», ЧАО «Укртатнафта», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор» передали в управление Министерства обороны.

Економічна Правда По материалам:

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