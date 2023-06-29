«Укрнафта» решила привлечь швейцарскую компанию ради современных технологий для увеличения добычи — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укрнафта» решила привлечь швейцарскую компанию ради современных технологий для увеличения добычи

Фондовый рынок
18
«Укрнафта» подписала рамочное соглашение о сотрудничестве в области нефтедобычи со швейцарской Weatherford International.
Об этом сообщил директор компании Сергей Корецкий.
«С надежным партнером сможем работать эффективнее, чтобы достичь поставленных стратегических целей. Больше скважин, больше современных технологий увеличения добычи, больше запасов и ресурсов — шаг за шагом ближе к энергетической независимости», — заявил Корецкий.
Речь идет о переходе «Укрнафты» на современные международные стандарты (API, SPE) и отказе от советского (российского, белорусского) оборудования и комплектующих, в чем поможет современный технологический партнер уровня Weatherford.
Корпорация Weatherford International — одна из крупнейших нефтесервисных компаний мира, с большим опытом и новейшими технологиями, работающая более чем в 100 странах мира.
В ноябре 2022 года активы компаний «Укрнафта», ЧАО «Укртатнафта», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор» передали в управление Министерства обороны.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.