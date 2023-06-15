"Укрнафта" получит в управление четыре арестованные газовые компании — Finance.ua

"Укрнафта" получит в управление четыре арестованные газовые компании Сегодня 06:15 — Фондовый рынок

"Укрнафта" получит в управление четыре арестованные газовые компании

ПАО «Укрнафта» и Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), подписали договоры по управлению корпоративными правами четырех газовых компаний.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрнафты».

Отмечается, что АРМА передает «Укрнафте» в управление предприятия ООО «Ист Юроуп Петролеум», ООО «Сахалинское», ООО «Сириус-1» и ЧАО «ПК «Укрнефтебурение», которые ведут добывающую деятельность на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении и на которые было наложен арест в уголовном производстве.

Сообщается, что ОАО «Укрнафта» приступит к управлению активами после получения от Антимонопольного комитета Украины разрешения на концентрацию, за которым ОАО «Укрнафта» и АРМА обратились еще 1 июня 2023 года.

Ранее Кабинет Министров Украины согласился с предложением АРМА и Министерства обороны относительно передачи в управление ПАО «Укрнафта» активов, на которые наложен арест в уголовном производстве, а именно — корпоративных прав в уставном капитале ЧАО «ПК «Укрнефтебурение», ООО «Ист Юроуп Петролеум», ООО «Сахалинское», ООО «Сириус-1».

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Діло По материалам:

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