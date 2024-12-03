Укрнафта получила дополнительные 2,6 тысячи тонн нефти благодаря новой технологии — Finance.ua
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Укрнафта получила дополнительные 2,6 тысячи тонн нефти благодаря новой технологии

Фондовый рынок
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ПАО «Укрнафта» при внедрении пилотного проекта потокоотклоняющего метода повышения нефтеотдачи получило дополнительно 2,642 тыс. тонн нефти и конденсата из двух скважин.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Результатом пилотного проекта стал прирост дебита нефти из реагирующих скважин от 18 до 21% нефти. Это дополнительная добыча — 2140 тонн нефти за 232 суток на первом объекте и 502 тонны нефти за 106 суток на втором», — говорится в сообщении.
Отмечается, что до конца 2024 года Укрнафта планирует провести еще две операции по потокоотклоняющему методу, а уже в 2025 году таких операций должно быть 28.
Как сообщалось, в следующем году ОАО «Укрнафта» планирует пробурить около 30 новых скважин.
По материалам:
Укрінформ
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