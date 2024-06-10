«Укрнафта» обнаружила незаконную врезку в нефтепровод на Черниговщине — Finance.ua
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«Укрнафта» обнаружила незаконную врезку в нефтепровод на Черниговщине

Криминал
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«Укрнафта» обнаружила незаконную врезку в нефтепровод на Черниговщине
«Укрнафта» обнаружила незаконную врезку в нефтепровод на Черниговщине, Фото: Укрнафта
Работники службы безопасности ПАО «Укрнафта» обнаружили несанкционированную врезку в нефтепровод «Большие Бубны — Талалаевка» на территории Талалаевского района Черниговской области.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Врезка изготовлена ​​с помощью патрубка высотой 5 см с шариковым краном диаметром 1 дюйма. К нему присоединен резиновый шланг высокого давления диаметром ¾ дюйма, длиной 30 метров, заполненный нефтью. На конце шланга установлен шариковый кран диаметром 1 дюйм».
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После фиксации преступления работниками Прилукского отдела нацполиции в Черниговской области врезка была ликвидирована.
В настоящее время устанавливается ущерб, причиненный компании.
«Совместно с Нацполицией проводятся мероприятия по установлению лиц, совершивших незаконную врезку», — подытожили в «Укрнафте».
По материалам:
Finance.ua
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