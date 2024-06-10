«Укрнафта» обнаружила незаконную врезку в нефтепровод на Черниговщине — Finance.ua

«Укрнафта» обнаружила незаконную врезку в нефтепровод на Черниговщине Сегодня 19:30 — Криминал

«Укрнафта» обнаружила незаконную врезку в нефтепровод на Черниговщине, Фото: Укрнафта

Работники службы безопасности ПАО «Укрнафта» обнаружили несанкционированную врезку в нефтепровод «Большие Бубны — Талалаевка» на территории Талалаевского района Черниговской области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Врезка изготовлена ​​с помощью патрубка высотой 5 см с шариковым краном диаметром 1 дюйма. К нему присоединен резиновый шланг высокого давления диаметром ¾ дюйма, длиной 30 метров, заполненный нефтью. На конце шланга установлен шариковый кран диаметром 1 дюйм».

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После фиксации преступления работниками Прилукского отдела нацполиции в Черниговской области врезка была ликвидирована.

В настоящее время устанавливается ущерб, причиненный компании.

«Совместно с Нацполицией проводятся мероприятия по установлению лиц, совершивших незаконную врезку», — подытожили в «Укрнафте».

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