"Укрнафта" не заплатила налоги в бюджет на 4 млрд грн — Finance.ua
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"Укрнафта" не заплатила налоги в бюджет на 4 млрд грн

Фондовый рынок
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"Укрнафта" не заплатила налоги в бюджет на 4 млрд грн
"Укрнафта" не заплатила налоги в бюджет на 4 млрд грн
Задолженность Укрнафты по уплате налоговых платежей составляет около 4 млрд грн, уменьшить ее планируется в ближайшие месяцы.
Об этом директор компании Сергей Корецкий рассказал в интервью изданию НП Бизнес.
Корецкий напомнил, что к моменту его прихода в компанию ее ликвидность составляла около месячного размера заработной платы, но ситуация постепенно улучшается.
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«Сейчас мы немного выровнялись — начали продавать нефтепродукты, начали продавать газ из подземных хранилищ, появилась маржинальность. С другой стороны, у нас огромная накопленная (задолженность) с налогов по ренте: нефть добывается и не перерабатывается, а ренту по закону надо платить. Но мы планируем „выровняться“ уже в ближайшие месяцы», — рассказал глава компании.
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По его словам, «живые» деньги предприятию на сегодняшний день приносят продажи топлива на АЗС, оптовая продажа нефтепродуктов и продажа природного газа из хранилищ на внутреннем рынке. В частности, в декабре компания продала 17 млн куб. м газа в основном через биржу, план на январь составляет около 100 млн куб. м.
Корецкий добавил, что параллельно Укрнафта формирует подразделение, которое будет заниматься продажами конечным потребителям.
Он также сообщил, что «Укрнафта» уже прошла комплаенс в ряде крупных международных компаний с целью потенциальной продажи нефти по толлинговой схеме, поскольку не может осуществлять ее переработку внутри страны из-за разрушенных российскими ракетными ударами украинских НПЗ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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