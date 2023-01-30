«Укрнафта» в феврале запустит собственную топливную карту — Finance.ua

«Укрнафта» в феврале запустит собственную топливную карту Сегодня 16:11 — Фондовый рынок

ПАО «Укрнафта» запускает собственную топливную карту. Сейчас проходит тестирование системы. Массовый выпуск готовится уже с февраля 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Укрнафта».

Для кого карта, что она дает

Сначала для военных, потребителей критической инфраструктуры и юридических лиц, но в планах также развитие услуги для населения.

Карта UKRNAFTA дает возможность закупить прогнозируемое количество качественного топлива на день, месяц или год работы вперед. Также с ее помощью можно оперативно изменять эти объемы в зависимости от потребности.

Вместе с топливной картой запланирован выпуск собственных скретч-карт (талонов).

Как оформить карту

Оформить заявку на карту и талоны UKRNAFTA можно, обратившись в коммерческое подразделение компании по адресу: naftacards@ukrnafta.com

«Отныне „Укрнафта“ сможет предоставлять услуги по предварительно оплаченной продаже топлива независимо от третьих лиц, что сделает сервис и обслуживание таких программ более устойчивым и надежным», — отметил Сергей Корецкий, директор ПАО «Укрнафта».

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