«Укрнафта» в феврале запустит собственную топливную карту — Finance.ua

«Укрнафта» в феврале запустит собственную топливную карту
ПАО «Укрнафта» запускает собственную топливную карту. Сейчас проходит тестирование системы. Массовый выпуск готовится уже с февраля 2023 года.
Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Укрнафта».
Для кого карта, что она дает
Сначала для военных, потребителей критической инфраструктуры и юридических лиц, но в планах также развитие услуги для населения.
Карта UKRNAFTA дает возможность закупить прогнозируемое количество качественного топлива на день, месяц или год работы вперед. Также с ее помощью можно оперативно изменять эти объемы в зависимости от потребности.
Вместе с топливной картой запланирован выпуск собственных скретч-карт (талонов).
Как оформить карту
Оформить заявку на карту и талоны UKRNAFTA можно, обратившись в коммерческое подразделение компании по адресу: naftacards@ukrnafta.com.
«Отныне „Укрнафта“ сможет предоставлять услуги по предварительно оплаченной продаже топлива независимо от третьих лиц, что сделает сервис и обслуживание таких программ более устойчивым и надежным», — отметил Сергей Корецкий, директор ПАО «Укрнафта».
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