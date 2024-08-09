«Укргидроэнерго» заказало проект защитного сооружения для разрушенной ГЭС за 200 миллионов — Finance.ua
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«Укргидроэнерго» заказало проект защитного сооружения для разрушенной ГЭС за 200 миллионов

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ЧАО «Укргидроэнерго» 29 июля заключило соглашение с ЧАО «Укргидропроект» о проектных работах на Днепровской ГЭС на 197,9 млн грн.
Об этом пишут «Наші гроші» со ссылкой на «Прозорро».
До конца 2025 года должны выполнить проектные работы «Строительство сооружения для защиты здания ГЭС-2 Днепровской ГЭС филиала «Днепровская ГЭС».
ДнепроГЭС в Запорожье получил серьезные повреждения в результате ракетной атаки 22 марта 2024 года.
В «Укргидроэнерго» сообщили о попаданиях в ГЭС-1 и ГЭС-2, разрушивших машинный зал и электрическое оборудование.
Харьковское ЧАО «Укргидропроект» возглавляет Вадим Крайник, а владеет им Саркис Симовян.
Сымовян был президентом банка «Грант», значится среди числа его учредителей и сейчас.
Банк «Грант» фигурировал в скандале с мошенничеством в 2016 году. Нацбанк установил, что со счетов 14 юридических лиц — клиентов банка с февраля 2014 года по апрель 2015 год проводились финансовые операции по снятию наличных денег на общую сумму 172 млн грн.
По данным системы «YouControl», «Укргидропроект» входит в группу семьи Симовян, подавляющее большинство компаний которой занимаются недвижимостью.
Кроме того, семья Симовян владеет проектно-инжиниринговым комплексом «Грант» и несколькими охранными компаниями.
По материалам:
Економічна Правда
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