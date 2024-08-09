«Укргидроэнерго» заказало проект защитного сооружения для разрушенной ГЭС за 200 миллионов — Finance.ua

«Укргидроэнерго» заказало проект защитного сооружения для разрушенной ГЭС за 200 миллионов Сегодня 15:14

ЧАО «Укргидроэнерго» 29 июля заключило соглашение с ЧАО «Укргидропроект» о проектных работах на Днепровской ГЭС на 197,9 млн грн.

Об этом пишут «Наші гроші» со ссылкой на « Прозорро ».

До конца 2025 года должны выполнить проектные работы «Строительство сооружения для защиты здания ГЭС-2 Днепровской ГЭС филиала «Днепровская ГЭС».

ДнепроГЭС в Запорожье получил серьезные повреждения в результате ракетной атаки 22 марта 2024 года.

В «Укргидроэнерго» сообщили о попаданиях в ГЭС-1 и ГЭС-2, разрушивших машинный зал и электрическое оборудование.

Харьковское ЧАО «Укргидропроект» возглавляет Вадим Крайник, а владеет им Саркис Симовян.

Сымовян был президентом банка «Грант», значится среди числа его учредителей и сейчас.

Банк «Грант» фигурировал в скандале с мошенничеством в 2016 году. Нацбанк установил, что со счетов 14 юридических лиц — клиентов банка с февраля 2014 года по апрель 2015 год проводились финансовые операции по снятию наличных денег на общую сумму 172 млн грн.

По данным системы «YouControl», «Укргидропроект» входит в группу семьи Симовян, подавляющее большинство компаний которой занимаются недвижимостью.

Кроме того, семья Симовян владеет проектно-инжиниринговым комплексом «Грант» и несколькими охранными компаниями.

Економічна Правда По материалам:

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