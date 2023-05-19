Укргидроэнерго за военный год получило почти 12 млрд чистой прибыли — Finance.ua

Укргидроэнерго за военный год получило почти 12 млрд чистой прибыли Сегодня 07:43 — Фондовый рынок

Укргидроэнерго за военный год получило почти 12 млрд чистой прибыли

Государственное ОАО Укргидроэнерго по итогам работы в 2022 году получило 11,78 млрд грн чистой прибыли.

Около 2,2 млрд грн компания направит на выплату дивидендов в госбюджет. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров № 375-р обнародовано на правительственном портале.

Документ утвердил годовой отчет Укргидроэнерго и распределение чистой прибыли компании за 2022 год:

2,16 млрд грн — на выплату дивидендов;

3,6 млрд грн — на финансирование восстановления разрушенного и поврежденного имущества в результате ракетных ударов российской федерации;

6,02 млрд грн — на развитие производства.

Ранее сообщалось, что Укргидроэнерго уже восстановило 500 МВт утраченных в результате российских атак мощностей и планирует восстановить еще 1500 МВт.

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НВ По материалам:

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