Укргидроэнерго за военный год получило почти 12 млрд чистой прибыли — Finance.ua

Укргидроэнерго за военный год получило почти 12 млрд чистой прибыли
Государственное ОАО Укргидроэнерго по итогам работы в 2022 году получило 11,78 млрд грн чистой прибыли.
Около 2,2 млрд грн компания направит на выплату дивидендов в госбюджет. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров № 375-р обнародовано на правительственном портале.
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Документ утвердил годовой отчет Укргидроэнерго и распределение чистой прибыли компании за 2022 год:
- 2,16 млрд грн — на выплату дивидендов;
- 3,6 млрд грн — на финансирование восстановления разрушенного и поврежденного имущества в результате ракетных ударов российской федерации;
- 6,02 млрд грн — на развитие производства.
Ранее сообщалось, что Укргидроэнерго уже восстановило 500 МВт утраченных в результате российских атак мощностей и планирует восстановить еще 1500 МВт.
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