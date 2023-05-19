Укргидроэнерго за военный год получило почти 12 млрд чистой прибыли — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Укргидроэнерго за военный год получило почти 12 млрд чистой прибыли

Фондовый рынок
21
Укргидроэнерго за военный год получило почти 12 млрд чистой прибыли
Укргидроэнерго за военный год получило почти 12 млрд чистой прибыли
Государственное ОАО Укргидроэнерго по итогам работы в 2022 году получило 11,78 млрд грн чистой прибыли.
Около 2,2 млрд грн компания направит на выплату дивидендов в госбюджет. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров № 375-р обнародовано на правительственном портале.
Читайте также
Документ утвердил годовой отчет Укргидроэнерго и распределение чистой прибыли компании за 2022 год:
  • 2,16 млрд грн — на выплату дивидендов;
  • 3,6 млрд грн — на финансирование восстановления разрушенного и поврежденного имущества в результате ракетных ударов российской федерации;
  • 6,02 млрд грн — на развитие производства.
Ранее сообщалось, что Укргидроэнерго уже восстановило 500 МВт утраченных в результате российских атак мощностей и планирует восстановить еще 1500 МВт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.