«Укргидроэнерго» планирует установить крупнейший в Европе энергонакопитель на украинских ГЭС — Finance.ua
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«Укргидроэнерго» планирует установить крупнейший в Европе энергонакопитель на украинских ГЭС

Энергетика
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«Укргидроэнерго» планирует в 2024 году начать строительство системы накопления электроэнергии energy storage, а также солнечных электростанций на украинских гидроэлектростанциях (ГЭС).
Об этом сообщил генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота в интервью DW.
«Планируем построить самый большой в Европе energy storage. Учитывая вопросы безопасности, он уже будет защищен, и для этого мы корректируем проект. Ведь после российских ракетных обстрелов мы понимаем: все, что было на поверхности, теперь должно быть под землей», — заметил Сирота.
По его словам, компания согласовала с Всемирным банком план реализации проекта и до конца 2023 года будет завершена разработка технико-экономического обоснования, проектное решение строительства energy storage и будут проведены необходимые закупки.
Сирота рассказал, что проект предусматривает установку систем накопления электроэнергии объемом 212 МВт для расширения возможностей «Укргидроэнерго» по предоставлению вспомогательных услуг по регулированию и восстановлению частоты, а также солнечных станций объемом 63,9 МВт в качестве дополнительного источника собственных потребностей ГЭС и зарядке систем накопления электроэнергии.
По его словам, это своеобразный промышленный аккумулятор, где можно будет накапливать энергию, когда ее много, и использовать ее в периоды дефицита.
По материалам:
Mind
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