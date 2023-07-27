«Укргаздобыча» возобновила добычу на 20-летней скважине — Finance.ua
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«Укргаздобыча» возобновила добычу на 20-летней скважине

Фондовый рынок
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«Укргаздобыча» провела успешный капитальный ремонт 20-летней скважины и возобновила ее работу с высокими показателями, сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что из-за истощения целевого продуктивного горизонта скважина простаивала и не эксплуатировалась, а теперь ежесуточно добывает более 150 тыс. кубометров газа.
По словам временного исполняющего обязанности гендиректора «Укргаздобычи» Олега Томачева, с начала года благодаря капитальному ремонту компания уже имеет более пяти скважин, где получено более 100 тыс. куб. м ежесуточной добычи газа.
«В случаях проведения капитальных ремонтов для возобновления работы старых скважин инвестиции значительно меньше по сравнению с затратами на бурение новых объектов», — отметил он.
Как уточнили в компании, результат проведённых работ на этой скважине открывает перспективу для уточнения геологической модели месторождения, переоценки запасов углеводородов и проведения дополнительного бурения новых скважин.
По материалам:
uaprom
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