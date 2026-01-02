Укрфинжилье получило 30 миллиардов докапитализации в виде ОВГЗ Сегодня 10:33

«Украинская финансовая жилищная компания» («Укрфинжилье») во исполнение решения Кабинета министров получила 30 млрд грн докапитализации в виде облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

«В соответствии с правительственным решением, Министерство финансов Украины провело выпуск ОВГЗ на общую сумму 30 млрд грн, а Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины обменяло эти облигации на акции допэмиссии ЧАО „Укрфинжилье“, выпущенные накануне с целью увеличения уставного капитала компании», — говорится в сообщении.

В рамках докапитализации было выпущено ОВГЗ со следующими параметрами: 7 млрд грн — срок обращения 4 года, ставка дохода 14,1% годовых, купонный период 6 месяцев; 10 млрд грн — срок обращения 5 лет, ставка дохода 12,9% годовых, купонный период 6 месяцев; 13 млрд грн — срок обращения 7 лет, ставка дохода 11,0% годовых, купонный период 6 месяцев.

По словам министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева, полученные ОВГЗ являются долгосрочным финансовым ресурсом, который будет использоваться не в пределах одного бюджетного периода, а в течение нескольких лет — для стабильного финансирования «єОселя». Докапитализация позволит поддерживать объемы кредитования и финансировать десятки тысяч ипотечных кредитов в последующие годы.

Как сообщалось, за все время реализации программы «єОселя» уже более 22 тысяч украинских семей получили кредиты на сумму более 38 млрд грн, а сама программа сформировала более 95% нового ипотечного рынка Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.