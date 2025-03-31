«Укрфинжилье» готовится к выпуску ипотечных евробондов после войны — Finance.ua

«Укрфинжилье» готовится к выпуску ипотечных евробондов после войны Сегодня 17:44 — Фондовый рынок

ЧАО «Укрфинжилье», оператор государственной ипотечной программы «єОселя», готовит портфель и операционную систему для привлечения средств на внешних рынках через секьюритизацию или выпуск ипотечных евробондов после завершения войны.



Об этом сказал председатель правления «Укрфинжилья» Евгений Мецгер во время Первого форума по доступному ипотечному кредитованию в Киеве на этой неделе, передает агентство «Интерфакс-Украина».

«Есть перспективы и подготовлен фундамент для выхода на рынок. JP Morgan описали, как мы должны выглядеть в будущем, чтобы после военного положения выйти на рынки и привлечь средства через секьюритизацию или выпуск собственных евробондов», — заявил Мецгер.

По его словам, стратегия компании изначально предполагала возможность секьюритизации активов или выпуска собственных ипотечных евробондов. Однако из-за негативного опыта с внутренними облигациями Государственного ипотечного учреждения (ГИУ), которые выпускались под госгарантии и которые банки покупали под политическим давлением, возникла проблема, ныне совместно решаемая банками, правительством и компанией.

По мнению Мецгера, «Укрфинжилье» работает как хорошо управляемый банк, в котором три уровня защиты: наблюдательный совет, комплаенс офицер и антикоррупционный ответственный.

«Можно выходить на европейские или американские рынки с портфелем $3−5 млрд, потому что меньше — нецелесообразно. Мы разворачиваем операционную систему, переводим кредитный портфель на баланс компании и готовим этот пул кредитов под секьюритизацию. Но, будем откровенны, это все будет после окончания военного положения», — подытожил глава правления «Укрфинжилья».

Как сообщила на форуме первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко, сейчас по программе «єОселя» уже 16 125 семей приобрели жилье на сумму 26,4 млрд грн, займы выдают 10 банков, аккредитованных «Укрфинжильем». В 2025 году планируется выдать их на сумму 18 млрд грн по сравнению с 14,6 млрд грн в 2024 году.

Уставный капитал «Укрфинжилиья» в размере 70,01 млрд грн сформирован за счет ОВГЗ. Программой «єОселя» предусмотрено три механизма обеспечения граждан жильем: предоставление ипотечных кредитов уполномоченными банками за счет фондирования «Укрфинжилья» и учет таких ипотечных портфелей на балансах банков; выкуп имущественных прав ипотечных портфелей, сформированных банками; предоставление ипотечных кредитов уполномоченными банками за счет и от имени «Укрфинжилья».

До последнего времени компания пользовалась первым механизмом — предоставлением кредитов банкам под 3% годовых для последующей выдачи банками ипотечных кредитов, но на данный момент «Укрфинжилье» уже приобрело несколько сотен ипотечных кредитов от банков и задекларировало на 2025 год запуск агентской модели выдачи ипотечных кредитов, по которой они будут числиться на балансе компании.

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