«Укрэнерго» усилит ограничение электроэнергии с 13:00 — Finance.ua
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«Укрэнерго» усилит ограничение электроэнергии с 13:00

Энергетика
21
«Укрэнерго» усилит ограничение электроэнергии с 13:00
«Укрэнерго» усилит ограничение электроэнергии с 13:00
Сегодня, 21 июня, ограничения потребления электроэнергии будут действовать в течение всех суток. Однако с 13:00 их вынужденно усилят.
Об этом рассказали в пресс-службе «Укрэнерго».
Причина — сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъекты. Информацию о том, как это повлияет на графики почасовых отключений в каждой области, смотрите на официальных сайтах облэнерго и их площадках в соцсетях" - говорится в сообщении.
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Основная причина введения ограничительных мер — последствия семи ракетных ударов врага по украинским электростанциям с начала этого года. Из-за значительных повреждений производство электроэнергии существенно снизилось по сравнению с довоенным уровнем.
«Из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, поэтому Диспетчерский центр „Укрэнерго“ вынужден применять меры по ограничению потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей», — добавили в компании.
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