"Укрэнерго" снова призывает экономить электроэнергию вечером: какие регионы остаются без света — Finance.ua

"Укрэнерго" снова призывает экономить электроэнергию вечером: какие регионы остаются без света Сегодня 15:45 — Энергетика

В «Укрэнерго» заявили, что для сохранения баланса необходимо экономное потребление электроэнергии в вечерние часы, поэтому просит перенести использование электроэнергии с вечерних часов (19:00 до 22:00) на утро, день или ночь. Об этом говорится в заявлении госкомпании.

Там заявили, что очередная ночная атака россиян ракетами и дронами не привела к повреждению магистральных сетей.

«Однако днем обстрелами были повреждены магистральные линии, которые обеспечивали выдачу мощности одной из электростанций на востоке.

В результате обстрелов врага также повреждены и распределительные сети в прифронтовых и приграничных областях. Идет их восстановление. В то же время, продолжается ремонтная кампания на ряде атомных и тепловых электростанций", — говорится в отчете.

Какие регионы остаются без света

В результате вражеских обстрелов обесточены с десяток населенных пунктов в пяти областях. Есть повреждения энергетической инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, в Запорожской области в результате артобстрелов обесточены 8 населенных пунктов, 4,7 тыс. потребителей остались без света.

В Донецкой области из-за обстрела обесточены 7 населенных пунктов, без света остались 10,2 тыс. потребителей. «Ночью враг нанес очередной массированный ракетно-дроновый удар по всей территории страны. Есть повреждения энергетической инфраструктуры. В частности, во Львовской области из-за падения обломков ударного БПЛА частично обесточен 1 населенный пункт», — говорится в сообщении.

Также из-за обстрелов есть отключения света в Николаевской и Днепропетровской областях. В Харьковской области под обстрел во время выполнения работ попала бригада энергетиков. Кроме этого отмечают, что на прифронтовых и приграничных территориях с рф продолжается террор.

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Идет ремонтная кампания в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Планово ремонтируются как объекты генерации, так и сетевая инфраструктура. Ограничения для потребителей не применяются. Энергетическая система работает стабильно.

Вражеские удары по энергоструктуре Украины

С октября 2022 года по апрель 2023 года россияне запустили более 820 крылатых и баллистических ракет по Украине, пытаясь уничтожить энергосистему Украины. В ночь с 17 на 18 мая 2023 года российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по разным направлениям.

Были попадания в объекты энергетической инфраструктуры, более 20 населенных пунктов остались без света. По состоянию на 18 мая «Укрэнерго» просило украинцев экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы. Сообщалось, что Украина снова начала импортировать электроэнергию из Европы в дневные часы, чтобы не допустить дефицита и отключения потребителей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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