«Укрэнерго» проведет первый совместный аукцион для экспорта 200 МВт э/э в Словакию на 23 июля — Finance.ua

«Укрэнерго» проведет первый совместный аукцион для экспорта 200 МВт э/э в Словакию на 23 июля Сегодня 05:19 — Энергетика

«Укрэнерго» проведет первый совместный аукцион для экспорта 200 МВт э/э в Словакию на 23 июля

На первом совместном аукционе по распределению пропускной способности межгосударственных линий на экспортном направлении Украина — Словакия, который стартует 21 июля 2023 года, будет предложено 200 МВт мощности с датой поставки 23 июля с 9:00 до 14:00, сообщила НЭК «Укрэнерго».

«Укрэнерго» и словацкий оператор системы передачи SEPS подписали соглашение, которое определяет порядок проведения и распределения средств от аукционов по доступу к межгосударственным интерконнекторам между операторами двух энергосистем. Следовательно, после внесения необходимых изменений в законодательство и согласование Регулятором — НКРЭКУ — Украина имеет возможность начать экспорт электроэнергии в Словакию", — говорится в сообщении НЭК в телеграм-канале в пятницу.

Там отметили, что учитывая войну и постоянные риски от обстрелов, доступ к межгосударственным сечениям распределяется только на краткосрочный период на суточных аукционах.

«Укрэнерго» подчеркнуло, что украинская электроэнергия будет экспортироваться только в часы суток, когда в энергосистеме есть ее избыток.

«Например, экспорт возможен в утренние и дневные часы, когда производство солнечных электростанций больше всего. В вечерние часы, когда солнечные электростанции не работают, а в энергосистеме ограничена возможность электростанций покрывать высокий уровень потребления электричества, остается необходимость импорта», — пояснил системный оператор.

Как сообщалось, разрешенная ENTSO-E максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу для Украины и Молдовы составляет 400 МВт, для импорта — 1200 МВт.

«Укрэнерго» не предлагает с 21 апреля мощность для экспорта э/э в Словакию, которая до этого составляла 200 МВт-ч и всегда полностью выкупалась трейдерами. Экспорт в Словакию был возобновлен с 17 апреля, и за первые три дня плата за сечение составила около 11,7 млн грн, в отличие от других направлений, где трейдеры за него ничего не платят.

Причиной прекращения экспорта стала позиция словацкой стороны, которая настаивает на проведении совместных аукционов по распределению сечения, что давало бы ей часть платы за него.

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