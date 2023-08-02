Укрэнерго призвало украинцев экономить свет — Finance.ua

Укрэнерго призвало украинцев экономить свет Сегодня 16:34 — Энергетика

Укрэнерго призвало украинцев экономить свет

Как пишет Укрэнерго, уменьшилась мощность атомных электростанций из-за выхода в плановый ремонт одного из атомных энергоблоков.

Пик потребления во вторник, 1 августа, по сравнению с понедельником вырос на 1,7%; из-за боевых действий и по другим причинам в целом обесточенными остаются 424 населенных пункта.

ПОДРОБНЕЕ: Сегодня, 2 августа, пошел в плановый ремонт еще один атомный энергоблок. Из-за этого уменьшилось производство на атомных электростанциях, обеспечивающих покрытие большей части потребления. Поэтому необходимо существенно экономить электроэнергию, особенно в вечернее время максимального потребления.

Наивысшее потребление во вторник, 1 августа, было в 21:30 и по сравнению с понедельником выросло на 1,7%. Это равносильно мощности одного теплового энергоблока, который необходимо дополнительно привлекать, чтобы обеспечить потребность в электроэнергии.

Но количество энергоблоков, которые могут работать и производить электроэнергию, существенно ограничено из-за масштабной ремонтной кампании. Поэтому важно экономно использовать электроэнергию и распределять потребление в течение суток. Это позволит снизить нагрузку на энергосистему.

Как помочь энергосистеме

Экономно потребляйте электроэнергию:

охлаждайте помещение не ниже 23˚С;

выключите мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно;

переносите использование электроприборов на утренние или ночные часы суток;

выключайте свет, выходя из помещения.

Уменьшилось производство электроэнергии на атомных электростанциях, работающих на протяжении всех суток, покрывая основную часть потребления. Возможности компенсировать снижение мощности АЭС другими видами генерации ограничены из-за масштабной ремонтной кампании на большинстве электростанций страны. При существенном росте потребления, особенно в вечерние часы, импорт электроэнергии сможет частично помочь обеспечить потребление.

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